En kæmpe lettelse og en ultra-vigtig sejr.

Sådan varedeklarerede landstræner Kasper Hjulmand den 1-0-sejr over Finland, der søndag aften blev hevet i land på et forrygende langskud af Pierre-Emile Højbjerg i de døende minutter af kampen.

Sejren sender Danmark på EM-kurs og til tops i gruppen - men under de 90 minutter i Helsinki var der flere problemer for danskerne, der i den grad kæmpede med at være farlige på andet end lykketræf fra distancen.

Og dét nagede særligt Hjulmand.

»Vi spillede bolden for meget til siden og var ikke direkte nok. Vi vandt bolden og beholdt den, men vi spillede til siden. Jeg vil hellere have, vi spiller direkte og prøver at komme ind bag modstanderen med det samme,« lød det fra Hjulmand om særligt første halvleg.

Undervejs tog han sig til hovedet flere gange.

»Vi havde så mange muligheder for at gøre det bedre med den sidste aflevering, og der vil være mange situationer, når vi ser kampen igen, hvor vi vil tænke, at vi kunne have gjort det bedre. Vi savnede den sidste kvalitet.«

Men ikke desto mindre havde Danmark til allersidst den fornødne kvalitet efter et tungt pres på finnerne, som sjældent truede et stærkt og velkomponeret dansk forsvar.

Og det pres kom som følge af et nøje planlagt forløb for kampen, afslører Hjulmand.

»Vi vidste, at vi ville have overhånden til sidst i kampen, hvor vi også skiftede formation som planlagt. Vi vidste præcis, hvad vi skulle,« siger Hjulmand og tilføjer om sejren:

»Det er en fantastisk følelse. Det er et af de meget afgørende øjeblikke i gruppen, og det her var en meget vigtig sejr. Vi skubbede på lige til det sidste, som vi havde lagt en fuldstændig plan for det her scenarie.«

»Som jeg sagde i går, så ville vi gå efter sejren lige til det sidste, om det så var lige det sidste kvarter,« lød det fra Hjulmand, der sendte roser til finnernes målmand Lukas Hradecky, som pillede flere gode langskudsforsøg fra Christian Nørgaard, Jesper Lindstrøm og Christian Eriksen, inden Pierre-Emile Højbjerg pløkkede hul i det finske plankeværk.

Men chancer i åbent spil, det var der ikke mange af, og dét må Hjulmand og landsholdsdrengene altså hjem at arbejde på, inden EM-billetten skal sikres ved samlingerne i oktober og november.

