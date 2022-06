Lyt til artiklen

Det er ikke en hr. hvemsomhelst, der fra næste sæson skal lære de helt unge stribede boldjonglører i OB alt om sammenspil, fællesskab og bolderobringer.

Det bliver nemlig en træner med den allerhøjeste træneruddannelse, der fra august står i spidsen for U8-årgangen hos Odense Boldklub.

Björn Wesström er navnet.

Og ja, det er den Björn Wesström, der, udover den snarlige titel som cheftræner for U8, også er fodbolddirektør i OB.

Klubbens fodboldafdeling har selv delt nyheden om fodbolddirektørens udvidelse af cv'et på sin hjemmeside.

Den nye cheftræner begynder efter sommerferien og kommer til at stå for træningsprogrammer og lignende for årgangen.

Wesström har tidligere hjulpet til som børnetræner for sin søn i Stockholm, hvor han kommer fra, og det er i naturlig forlængelse af det, at han nu gerne vil hjælpe til på OBs årgang for U8-spillere, hvor hans søn også spiller.

Ligesom alle andre forældretrænere, så kan den nye U8-cheftræner være forhindret på træningsbanen, når hans primære arbejde som fodbolddirektør kræver det.

Derfor vil trænerne omkring holdet fortsat være med de nuværende trænere, ligesom der i den kommende tid vil komme yderligere til.

Historien melder dog ikke noget om uddannelsesniveauet blandt de øvrige trænere på årgangen.