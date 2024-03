Elias Jelert var heldig overhovedet at få 45 minutter i benene på Parkens græstæppe mandag aften, mener FCN-stjernen Andreas Schjelderup

Blot en halv time inde i braget mod FC Nordsjælland var temperamentet allerede ved at boble over for den unge FCKer, der frustreret smadrede bolden i jorden, da en kendelse ikke gik hans vej.

Efter både Denis Vavro og Jacob Neestrup havde haft fat i kraven på Jelert, var den 20-årige back allerede ved at veksle det gule kort til et rødt få minutter efter – FC Nordsjællands norske stjerne Andreas Schjelderup er i hvert fald ikke i tvivl.

»Det dive, han laver? Det er det største dive, jeg har set. Kan man give gult på den? Det ved jeg ikke, men det er bare for dårligt,« siger den frustrerede nordmand om episoden, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Det var i en nærkamp med Benfica-lejesvenden, Jelert fik frisparket.

Ifølge den vævre dribler skulle Viktor Claessons føringsmål heller ikke have stået.

»Der var 100 procent frispark til mig. Jeg spiller maks. igennem, og så går nummer 3 (Denis Vavro, red.) i mig og ind med albuen og sådan. Kiggede de overhovedet VAR på den?« spørger han undrende.

Andreas Schjelderup og de øvrige FC Nordsjælland-spillere led et 2-0-nederlag i Parken. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Schjelderup og de øvrige FC Nordsjælland-spillere led et 2-0-nederlag i Parken. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Svaret kom i øvrigt prompte, da han blev spurgt, hvorvidt, han mener, det gør en forskel, at kampen spilles i Parken og ikke for eksempel på Right to Dream Park.

»Ja, 100 procent. Det er den største arena i Danmark, og det lægger pres på dommeren. FCK-fansene lader ham høre for det, når han gør forkerte ting,« siger han, men erkender også, at dommeren er på en svær opgave til en kamp som denne:

»Det er måske den vanskeligste kamp at dømme herinde i Parken. Specielt, når det er så intensivt.«

På trods af nederlaget var Schjelderup én af de FC Nordsjælland-spillere, der godt kunne være deres indsats bekendt mandag aften.

Modsat negativ var dommen over Jelert, der som sagt blev flået af banen i pausen – læs B.T.s dom over kampen lige her.