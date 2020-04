En million kroner er samlet ind i Sønderjyske, der har stået i store økonomiske problemer i den igangværende samfundskrise.

Klubben har siden 8. april kørt kampagnen 'håndsrækning for Sønderjyske' for at samle penge ind til virksomheden under coronakrisen, og opbakningen er nærmest overvældende. Det fortæller klubbens direktør, Klaus B. Rasmussen, der har fået penge ind fra nær og fjern.

»Det er blevet virkelig positivt modtaget. Jeg tror, at vi er på 1.400 separate donationer, og jeg tror godt, at jeg kan tælle til millionen med de ting, der er kommet hen over weekenden. Det er jo en hjertemillion, og den betyder rigtig meget og understøtter virksomheden,« siger Klaus B. Rasmussen, der slår fast, at der er penge til udbetaling af løn om 10 dages tid.

»Ja. På den korte bane er det vigtigste at have så meget styr på likviditeten som overhovedet muligt, og vi kan godt udbetale løn næste gang. Vi snakker meget om alt det hårde, der er nu, og som venter, men vi må også bare sige, at der er en vanvittig opbakning på tværs af landsdelen til at holde fast i Sønderjyske Elitesport efter sommerferien eller coronakrisen,« siger Klaus B. Rasmussen, der ikke ved helt, hvor længe han skal bede sine støtter om ekstra penge.

Sønderjyske får stor opbakning fra de lokale. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er svært at sige, hvor længe vi skal spørge sponsorer og fans om hjælp, for i bedste fald er der tale om en forskydning af sponsorindtægterne, så opbakningen er intakt, og vi kan komme videre sammen,« siger han og uddyber:

»Det her viser også, hvor meget folk og erhvervslivet vil det og står bag Sønderjyske. På den måde kan jeg godt tillade mig at være en lille smule optimistisk – uden at jeg kan kigge ind i glaskuglen og give nogen garanti, fordi det er en omskiftelig verden, og der er mange spørgsmålstegn.«

Klaus B. Rasmussen fortæller, at fem nye virksomheder af sig selv har tegnet sponsorater i klubben, og så er der helt almindelige sønderjyder, som har spyttet i kassen af kærlighed til klubben, der driver både fodbold, ishockey og håndbold.

»Der er et lokalt ægtepar, der har fejret deres 80- og 85-års fødselsdag, som har doneret 5.000 kroner i weekenden, og i går blev jeg ringet op af en tidligere sponsor i Spanien, som donerede et beløb, men også gerne ville ringe lidt rundt og snakke med de lokale virksomheder for os. Jeg kan kun have respekt og sympati for den måde at tænke på,« siger direktøren og fortsætter:

Sønderjyske har fået en million i kassen. Foto: Henning Bagger

»Vi har at gøre med en person, som sidder fanget i karantæne i Spanien og gerne vil lave positivt arbejde for os, det er vildt.«

Og der er brug for det, pointerer Klaus B. Rasmussen.

»Vi har en omsætningsnedgang på omkring fem millioner kroner i perioden marts, april og maj ved ikke at spille med tilskuere og have sponsorer osv. i både fodbold, håndbold og ishockey. Og så er der opbremsningen på sponsorsiden. Det kan være, at den er uændret eller med et fald på fem til 10 procent, det er svært at sige, hvor den lander efter det her. Men 10 procent i vores forretning vil være cirka fem millioner kroner, så i udgangspunktet har vi en omsætningsnedgang i niveauet fem til 10 millioner kroner.«

»Dem skal vi så ud og hente gennem håndsrækninger og tiltag som hjælpepakker fra staten. Alle klubber og private virksomheder er sendt til tælling, og der har vi ageret på den rigtige måde, synes vi,« slutter Klaus B. Rasmussen.