Det danske landshold og det europæiske fodboldforbund (Uefa) har aflyst den danske delegations hotelbooking i forbindelse med EM.

Det bekræfter adm. direktør på Hotel Marienlyst Michael Lauritsen over for B.T., efter Helsingør Dagblad breakede historien tidligere på dagen.

»Vi fik mailen fra Uefa i går eftermiddags (mandag, red.) klokken kvart over fem. Meldingen var, at de annullerer deres værelser, mødelokaler og alt det, der har været booket til den danske delegation.«

Hotellet har huset det danske landshold gennem mange år, og den aflysning lugter altså af, at EM-slutrunden til sommer bliver udskudt.

Landstræner Åge Hareide bliver interviewet i lobbyen på Hotel Marienlyst i Helsingør Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Landstræner Åge Hareide bliver interviewet i lobbyen på Hotel Marienlyst i Helsingør Foto: Mads Claus Rasmussen

»Reservationen er annulleret, og så bliver der i mailen lagt vægt på, at annulleringen er lavet inden for deadline, så det er 100 pct. omkostningsfrit for Uefa. På det her dokument fremgår det også, at DBU annullerer denne her,« siger Michael Lauritsen.

»Jeg mener, at sidste deadline for at aflyse omkostningsfrit er den 20. marts. Så vi er så tæt på, som vi overhovedet kan være. Det er inden for få dage.«

»Der er tale om en booking, der strækker sig fra 25. maj, og så er den delt op i etaper. Hvis det gik, som det allerhelst skulle, så gik den frem til 8. juli, alt efter hvordan det gik med at komme videre i turneringen.«

EM skulle efter planen afholdes fra 12. juni og en måned frem, og det er altså i den periode, at aflysningen ligger.

Nyheden kommer som et hårdt slag for Hotel Marienlyst, for der var tale om en booking på mere end 50 værelser om dagen i perioden.

»Det er en mavepuster uden lige og en kæmpe skuffelse, at det nu ikke bliver til noget. Det løber vel op i fem-seks millioner kroner eller sådan noget. Det gør ondt,« siger Michael Lauritsen.

Aflysningen kommer i kølvandet på B.T.s afsløringer mandag aften om, at Uefa allerede i sidste uge besluttede at annullere samtlige af de bookninger, som forbundet havde foretaget på københavnske hoteller i EM-perioden.

Det er altså to store indikationer på, hvad der kommer til at ske på det store videomøde, som Uefa afholder tirsdag med 55 medlemslande. Her vil der blive diskuteret, hvordan fodboldens nære fremtid skal se ud med coronavirussen hængende over hovederne på os.