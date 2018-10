Hvem gjorde det godt, og hvem gjorde det skidt i kampen mod Østrig?

Danmark vandt 2-0 over Østrig i en testkamp i Herning. Det var Lukas Lerager og Martin Braithwaite, der stod for de danske mål, men Pierre-Emile Højbjerg fik også et fornemt comeback under Åge Hareide.

Fakta Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

B.T.s udsendte reportere i Herning giver her de danske spillere og landstræner Åge Hareide karakterer for indsatsen.

Man har fornemmelsen af, at det er Kasper Schmeichel selv, der bestemmer, om han spiller selv den mest ligegyldige landskamp. Han vil spille alt, og han ville i øvrigt blive rasende over, at en landskamp blev kaldt ligegyldig. Karakter: 6

Danmarks bedste back, hvis du spørger hans FCK-manager Ståle Solbakken. Det fik han ikke helt lov at vise i en kamp, hvor det mest blev til defensivt arbejde. Men det var så også i orden. Karakter: 6

Anføreren spillede med samme ro og dirigentstok som altid. Sikker i duellerne - på nær den første - og rolig i sin attitude. Karakter: 6

Han startede inde i Hareides første landskamp, der også var i Herning. Men han fik ikke et minut til VM. Vestergaard viste dog, at han er til at stole på, hvis Hareide igen vil bruge ham fast. Karakter: 7

Han er nok blevet væk i Esbjerg Storcenter en del gange som barn, for Knudsen er ikke en mand, der tiltvinger sig opmærksomhed. Men han spiller sin fodbold på en ganske solid og pålidelig facon. Og med fine offensive indslag undervejs. Karakter: 6

vFik noget tiltrængt spilletid på den centrale midtbane, hvor han lå og skæmede af og med en sikker fod sendte bolde videre i systemet og direkte i fødderne på sine holdkammerater. Karakter: 6

Smid et Hansi Hinterseer-nummer som underlægning på det mål, og du har en evergreen af en video. Hold nu op. Lucky Lerager forsvandt ud af skyggen med den præstation. Karakter: 8

To år var han væk. Nu er han tilbage. Og der bør han blive. For Pierre-Emile Højbjerg leverede en præstation, der giver ham lov til både at ryste på hovedet af Hareide og genere hans musiksmag. Karakter: 7

Meget op og ned for kantspilleren. En vigtig brik til at slå en lang aflevering efter. Og til tider god til at holde på bolden. Men så også udfald med underlige boldtab. Karakter: 5

Det var en mere anonym indsats af Danmarks blonde spids. Løb efter mange huller, men knap så mange bolde. For de blev sendt andre steder hen end mod Dolberg. Karakter: 5

Hjemmebaneyndlingen var finurlig som altid. Han kunne da også have danset en tvivlsom linedance og alligevel fået stående applaus i Herning. Der var dog flere fortjente bifald, end der har været længe, men man savner stadig bare lidt mere. Karakter: 5

Indskiftere:

Et energisk indhop, hvor Braithwaite med sin fart og vilje gjorde sig farlig - og tilmed så ud til at vinde en diskussion om at sparke et frispark med anfører Simon Kjær. Og målet kom, selvom det var lige ved at glippe. Karakter: 7

Christian Gytkjær: Udmærket indhop af spilleren fra polske Lech Poznan. Han ville gerne mere i spil, end Dolberg havde været. Det lykkedes bare kun delvist. Men han havde en flot fod med i 2-0-målet. Karakter: 6

Han kom ind til den sidste halve times tid for at aflaste Simon Kjær, og Zanka gjorde det med en autoritet, der viser, at han altså er det normale førstevalg til pladsen ved siden af selvsamme Kjær. Karakter: 6

Rosenborg-spilleren er en af Åge Hareides mest loyale soldater. Den loyalitet fik ham ikke til VM, men i Herning fik Mike Jensen endnu en landskamp, og den var godkendt. Karakter: 6

UB

Landstræneren ville vise, at hans landshold kan spille seværdig fodbold. Men det viste sig altså kun meget sporadisk. Det var dog tydeligt, at Danmark skulle spille hurtigt og med få berøringer, og Leragers mål var et studie i det. Karakter: 6