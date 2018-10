I mere end et årti var den engelske fodboldstjerne David Beckham et af klodens største modeikoner.

Når David Beckham fik ny frisure, gik der sjældent mere end et par døgn, før millioner af mænd havde kopieret den. Sådan var det i mange år.

Men selv et modeikon kan ramme forbi skiven. Det erkender den nu 43-årige fodboldpensionist i et stort interview med australske The Sunday Project.

Der findes et billede, som 'Becks' næsten ikke kan holde ud at tænke på.

Billedet Beckham og Nelson Mandela er et af englænderens største fortrydelser Foto: JUDA NGWENYA Vis mere Billedet Beckham og Nelson Mandela er et af englænderens største fortrydelser Foto: JUDA NGWENYA

»Jeg har et billede af mig og Nelson Mandela...og jeg har rasta-fletninger,« lyder det fra den tidligere Manchester United-stjerne, der henviser til ovenstående billede fra 2003, hvor en 28-årig Beckham med 'cornrows-frisure' møder Sydafrikas legendariske præsident Nelson Mandela i Durban.

»Der sad jeg med en utroligt inspirerende mand. Og så havde rasta-fletninger,« siger han opgivende.

Det er ikke første gang, at David Beckham refererer til frisuren med en vis frustration i stemmen.

»Det var en meget lidt gennemtænkt beslutning. En dårlig beslutning,« sagde han om fletninger i 2015 ifølge News.

David stod for nyligt frem og fortalte om ægteskabet med eks-Spice Girl'en Victoria Beckham. Et ægteskab, der ifølge engelske sladderblade har knirket i årevis.