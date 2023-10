Thomas Gravesen kigger lige nu ind i uvisheden.

Kroppen fyldes gradvist med et tomrum, der vokser sig større og større. Snart bliver der sat punktum for en tid, der har varet gennem flere år for den tidligere fodboldspiller.

For når sæsonen slutter mister Discovery rettighederne til Superligaen, og det betyder, at Thomas Gravesen skal noget andet. Hvad ved han ikke. Men udsigten har sat sig i landsholdslegenden.

»Det gør mig trist. Jeg får en følelse af, at jeg slet ikke er klar til at slippe det her endnu. Superligaen har vundet ind på mig, og selvom jeg har vist det et stykke tid, er det stadig en enormt tom følelse i kroppen,« fortæller Thomas Gravesen til B.T.

»Når man laver noget, man rigtig godt kan lide, og det forsvinder, så giver det nogle tanker og fornemmelser i kroppen. Også for mig. Det har været en enorm rejse med Superligaen, og jeg er ked af, at det stopper nu.«

Den iltre dansker har spillet på verdens største stadions. I klodens mest prestigefyldte trøjer og de bedste klubturneringer.

Kendt for sin ukuelige vilje på fodboldbanen og et til tider voldsomt temperament.

Alligevel blev han blæst omkuld af Superligaen, da han begyndte at dække den som ekspert.

»Måske havde det været en flad fornemmelse med Superligaen, hvis jeg gik direkte fra Santiago Bernabeu i Madrid til Vejle Stadion,« forklarer Thomas Gravesen.

»Men idet jeg fik en pause efter min fodboldkarriere og flyttede til USA, fik jeg det hele på afstand. Efter et stykke tid manglede jeg suset, energien og magien på stadion. Det voksede sig stort på mig, da jeg var USA. Da jeg kom tilbage, så var der ikke noget, der var fladt længere, skulle jeg hilse og sige.«

Derefter begynder lister han nærmest bare op.

»Jeg elsker Superligaen for den helt vilde underholdning, den leverer i de her år. Den vokser og vokser, og man kan virkelig komme tæt på stjernerne. Og så er der en vanvittig konkurrence og efterspørgsel på spillere, der ikke var for 10-15 år siden.«

»Samtidig kan man tage og føle på Superligaen. Røre den, mærke den, selvom der bliver solgt spillere for 200 millioner kroner.«

Thomas Gravesen er ikke den eneste, der vinker farvel til den bedste danske række.

Eksperterne Mikkel Bischoff, Lars Jacobsen, Flemming Povlsen og Kevin Stuhr-Ellegaard skal nemlig også finde på noget nyt at lave.

Men kvintetten har ikke i sinde at tage let på den sidste tid.

»Enten kan du smide dig i et hjørne og sige: 'Nu giver jeg op.' Eller også siger man: 'Ved du hvad, nu viser jeg, hvor glad jeg har været for at dække Superligaen,« siger Thomas Gravesen.

»Flemming, Mikkel, Kevin, Lars og jeg har sagt til hinanden, at vi går ud med et kæmpe brag. Viser hvor dygtige vi er, og hvor glade vi er for at arbejde med Superligaen. Vi lægger os ikke ned.«

Siden Thomas Gravesens debut hos Discovery er fodboldrettighederne smuldret ud af hænderne på den store tv-koncern.

Slut med Premier League og landsholdet, og nu er det altså snart et farvel til Superligaen også.

»Jeg er så glad for det, jeg laver lige nu, at jeg faktisk slet ikke har skænket fremtiden en tanke,« siger han, forbeholdt spørgsmålet om, hvad der nu skal ske.

Kollegaen Lars Jacobsen har eksempelvis prøvet sig af som træner, da han var en del af en prominent duo med Daniel Agger i HB Køge.

Men umiddelbart ligger trænergerningen ikke lige til Gravesens tacklingsstærke højreben.

»Lars er nok en lidt anden type. Mere diplomatisk og balanceret end jeg er. Jeg bliver sgu for sur stadigvæk,« siger han glimt i øjet.

»Jeg lever sgu min drøm lige nu. Drømmer du stort nok, kan man så spørge? Sådan som det fungerer lige nu med mig og Superligaen, hvor jeg kan tage afsted og være med til at dække det, så ja.«

Er det så en mærkelig tid at være i, når man laver noget man elsker, og magtesløst må vente på, at det snart er ovre?

»Det er ikke som sådan en mærkelig sæson,« siger Thomas Gravesen.

»Det mærkelige er, at det slutter her.«