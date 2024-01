Intenst. Voldsomt. Passioneret.

Læser man et interview med David Nielsen er det ord, der ofte går igen, når den danske fodboldtræner fortæller om begyndelsen på den overlevelsesodyssé, han i december stævnede ud på med den nødstedte græske bundklub AE Kifisia.

Og da B.T. får hul igennem til danskeren i Athen, går der da heller ikke længe, før han sætter ordet intenst på første del af rejsen og mødet med den græske fodboldkultur, hvor følelserne ofte sidder uden på tøjet.

En kultur og en intensitet, der på træningsbanen har tilladt David Nielsen at smide de tøjler, der i Lyngby og AGF fik ham til nøje at overveje, hvad, hvornår og hvordan han sagde tingene til sine spillere.

Nu kan han give los.

»Jeg har intet behov for at kontrollere mig selv. Det vigtigste er, at jeg er mig selv og gør de ting, der skal til. Derhjemme vejede jeg meget nøje mine ord og hvornår jeg brugte de helt store bogstaver. Jeg brugte det kun, når det var virkelig nødvendigt.«

David Nielsen har skiftet dansk fodbold ud med græsk fodbold. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere David Nielsen har skiftet dansk fodbold ud med græsk fodbold. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Her sker det på daglig basis overfor spillerne, for jeg er nødt til at være ekstremt tydelig i min kommunikation. Og der er ingen, der tænker over, hvordan ordene kommer ud hernede.«

»Det er for mig en ekstrem befrielse ikke at skulle tænke over, hvad jeg siger og hvordan jeg reagerer. Men det er simple kulturforskelle, og det er ikke for at sige, at det ene er bedre end det andet,« fortæller Nielsen til B.T. om forskellen på livet som træner i Danmark og Grækenland.

»I Danmark har vi i mange år prøvet at nedtone emotionelle udbrud under kamp og træning, og vi har næsten fjernet spillernes udtryk og reaktioner i holdets tjeneste.«

»Det gør skandinavisk fodbold stærkt, og det gør, at eksempelvis FCK har en fordel, når de møder et hold som Galatasaray.«

»Men passionen er bare en indgroet del af fodbolden hernede, og det passer mig rigtig godt, at der er så meget nerve i kampene og til træning. For det taler også ind i det, jeg gerne har villet have fra mine fodboldhold tidligere,« siger den danske træner.

I lidt over en måned har Nielsen haft roret hos AE Kifisia.

En lille græsk oprykkerklub i det nordlige Athen, hvis spillertrup er fyldt med spillere fra nær og fjern.

En bulgarsk landsholdsspiller, en anfører for Congo, argentinere og en stamme af græske spillere udgør blandt andet den gruppe, som danske David Nielsen nu skal få til at ro i takt.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Og dét er den største udfordring.

»I Skandinavien har vi virkelig stærke hold med stor holdånd og ekstrem loyalitet overfor planen og holdet. Hernede har vi at gøre med globale trupper, spillerne mere individuelle, meget specifikke og på et enormt teknisk niveau.«

»Så udfordringen er - for stort set alle hold - at få en 95 minutters lang holdindsats, og det er det sværeste at skabe. Så det bliver kunsten for mig. Det er mig, der skal sørge for det,« siger David Nielsen, der nu kun hviler på sin faglighed - ikke sit navn og renommé.

»Jeg kommer herned som dansk træner, og de kender mig ikke. I Danmark er det trygt, jeg har en naturlig autoritet og spillerne og folk ved godt, hvem jeg er.«

»Her står jeg kun med min faglighed. Det er kun den, der er i spil. Derhjemme er man forkælet med, at alle forstår dansk eller engelsk.«

»Nu skal jeg rundt omkring mange sprog for at nå ind til hele truppen, og det kræver ekstra tid og ekstra skarphed omkring forberedelserne, gennemførslen og efterbehandlingen af vores træninger,« siger danskeren, som af den grund er begyndt at lære græske gloser.

Efter fire kampe i spidsen for AE Kifisia er det blevet til fire point for David Nielsen og co., der fortsat er sidst, men ikke har mere end en sejr op over stregen.

Og allerede nu bemærker indbyggerne i det fodboldgale land David Nielsen.

»Meget af min tid er gået med arbejde indtil nu, men når jeg handler og den slags ting, så mærker jeg virkelig opmærksomheden.«

»Vi er en lillebitte og ny klub uden den største fanbase, men folk går alligevel virkelig meget op i det.«

»Jeg bliver genkendt og folk råber, uanset hvor jeg går hen. Det er vildere end i Danmark, men jeg er vant til det efter flere år i fodbolden. Der har folk en mening, og de vil tale med dig.«

David Nielsen har skrevet en kontrakt med AE Kifisia, der varer sæsonen ud.

Derfor er familien blevet hjemme i Danmark, mens Nielsen forsøger at styre AE Kifisia sikkert i havn.