Én af de største skandaler i norsk fodboldhistorie ruller lige nu, og det er med en dansker i centrum.

I snart en måned har nabolandets sportsmedier været fyldt med et hidtil uset drama og vilde anklager om racisme.

Hovedpersonen er den 43-årige danske toptræner Henrik Pedersen, der indtil for nylig stod i spidsen for den norske fodboldklub Strømsgodset.

»Denne her sag ligger helt i toppen over de største skandaler i norsk fodbold gennem tiden. Det er voldsomt opsigtsvækkende,« fortæller Jonas Giæver, der er journalist på Dagbladet og har dækket hele sagen tæt.

Klubben er i øjeblikket efterladt i ruiner, da danskerens afgang ikke blot fik konsekvenser for ham selv. I stedet startede anklagerne om racisme en større lavine ned gennem klubbens øverste ledelse.

Og fansene sidder da også lige nu tilbage i en choktilstand, efter sportschefen og klublegenden, Jostein Flo, sagde sin stilling op 10. april efter mere end 25 år i klubben.

En beslutning, der dog ifølge Jostein Flo ikke havde noget med racismesagen at gøre.

Men hans afgang var ikke nok. For både bestyrelsesformand Ivar Strømsjordet og den daglige leder, Dag Lindseth Andersen, trak sig fra deres poster blot to uger efter.

Jostein Flo spillede for det norske landshold fra 1987 til 2000 og for Strømsgodset fra 1996 til 2002.

»Det er vanvittigt opsigtsvækkende, at de alle sammen røg på det her. Hvorfor skulle en bestyrelsesformand, en daglig leder og en klublegende ryge på den her? Det er voldsomt, og de har været under massivt pres fra spillerne. De ryger på håndteringen af sagen, som har været helt forkert fra starten,« forklarer Jonas Giæver til B.T.

For at forstå den sneboldeffekt, som danskerens afgang iværksatte, spoler vi lige tiden lidt tilbage.

Helt præcis til 2. april, hvor flere norske medier skrev, at Henrik Pedersen stod til fyring, fordi han gentagne gange havde ytret racistiske og upassende kommentarer over for personer i klubben.

Tre dage senere meddelte Strømsgodset så, at danskeren fortsatte i klubben, selv om en intern undersøgelse havde belyst 'uheldige episoder, som ledelsen så på med største alvor'.

Noget, der dog kun blev adresseret og håndteret internt.

Herfra eksploderede sagen.

»Helvede brød løs, for her blev det en sag, hvor klubben ikke tog de spillere, der kom med anklagerne, seriøst,« siger Jonas Giæver og tilføjer:

»Katalysatoren for spillerne var Henrik Pedersens udmelding efter undersøgelsen, hvor han sagde, at han var uskyldig. Det har irriteret og forbavset spillerne, for det er en fuldstændig forkert påstand i deres øjne, og den gjorde ondt.«

Han kan blive udelukket fra norsk fodbold for altid Jonas Gievær om Henrik Pedersen

Derfor ønskede spillertruppen et møde med Strømsgodsets ledelse, hvor kravet var klart: Henrik Pedersen skulle fyres efter nye anklager.

Klubbens bestyrelse indkaldte samme aften til et ekstraordinært krisemøde, hvor danskerens fremtid på ny skulle diskuteres.

Allerede dagen efter lå fyringssedlen på Pedersens bord. Han var færdig i Strømsgodset. En beslutning, han på ingen måde var enig i og kaldte for både »meningsløs og håbløs«.

På trods af fyringen var sagen dog på ingen måde lukket, da klubben igangsatte en ny undersøgelse på baggrund af nye anklager om uacceptabelt sprogbrug.

Herefter startede lavinen på ledelsesgangene.

Onsdag kom der så nyt i sagen om den forhadte dansker, da Strømsgodset – på baggrund af den seneste undersøgelse – konkluderede, at han havde udvist uacceptabel opførsel.

»Undersøgelserne giver bestyrelsen grundlag til at konkludere, at klubbens tidligere træner har brugt uacceptable ord og udtryk, der er i modstrid med klubbens nultolerance over for enhver form for diskrimination og chikane,« stod der i en pressemeddelelse fra klubben.

Sagen er nu sendt videre til det norske fodboldforbund (NFF).

Danske Henrik Pedersen er fortid i norske Strømsgodset efter anklager om racisme.

Og hvis det viser sig, at danskeren af NFF bliver fundet skyldig i anklagerne, så skrives der norsk fodboldhistorie, mener Jonas Giæver:

»Han kan blive udelukket fra norsk fodbold for altid. Det vil være den hårdeste sanktion, og det har jeg aldrig oplevet før. Hvis han reelt har ytret sig racistisk over for spillerne, så er det den største skandale nogensinde.«

Henrik Pedersen har ikke ønsket at udtale sig i sagen efter onsdagens beslutning fra Strømsgodset. I stedet henviser han til sin advokat, Erik Flågan.

B.T. var onsdag i kontakt med Erik Flågan, der forklarede, at man var dybt uenige i klubbens konklusion.

