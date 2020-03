»Han var den bedste.«

Sådan siger fodboldikonet David Beckham om sin tidligere danske holdkammerat Peter Schmeichel.

I et interview med TUDN bliver verdensstjernen bedt om at udpege sine seks favoritspillere, som han har været på hold med.

Og der er mange profiler at tage af, eftersom David Beckham har spillet for hold som Manchester United, Real Madrid og AC Milan. Men et af navnene er altså en af dansk fodbolds største spillere gennem tiden.

David Beckham (forrest) og Peter Schmeichel (i den grønne trøje) ved Manchester Uniteds Champions League-triumf i 1999. Foto: ERIC CABANIS Vis mere David Beckham (forrest) og Peter Schmeichel (i den grønne trøje) ved Manchester Uniteds Champions League-triumf i 1999. Foto: ERIC CABANIS

»Jeg synes egentlig, at han var en utrolig målmand på alle niveauer,« siger Beckham i den vilde hæder af den danske målmand.

»Han var forud for sin tid, fordi han kunne spille med fødderne, han var god med sine hænder, og han styrede holdet.«

David Beckham og Peter Schmeichel delte omklædningsrum i 1993-1999 i Manchester United, hvor de begge var en del af den succesfulde 98-99-sæson, hvor klubben både vandt Premier League, FA Cuppen og Champions League.

De øvrige spillere, som Beckham udpeger, er venstrebacken Roberto Carlos, midtbanegeniet Zinedine Zidane, Manchester United-legenden Bryan Robson samt den brasilianske angriber Ronaldo.

Derudover bliver Beckham bedt om at vælge en person fra Inter Miami – holdet, som han er ved at opstarte.

Her falder valget på træneren Diego Alonso, der tidligere har været spiller.

Selvom David Beckham efterhånden er blevet 44 år og har lagt støvlerne på hylden for længst, er han stadig en yderst populær herre.

