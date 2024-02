Cristiano Ronaldo. Ruud van Nistelrooy. Eric Cantona

Og nåh ja – selvfølgelig også den danske kometkugle Rasmus Højlund.

Først gjorde han briterne målløse med sine mål-løse præstationer i 15 kampe i træk, men nu plaffer han bolden i mål med så overdreven en selvtillid, at selv brystkassen kan bruges som scoringsredskab.

Med de to fuldtræffere i søndagens 2-1-udesejr over Luton meldte den 21-årige Manchester United-angriber sig ind i en særdeles eksklusiv stjerneklub, der har nettet i seks Premier League-kampe i træk for de røde djævle.

»Det er et vildt selskab, som den unge mand – der for to og et halvt år blev vejet og fundet for let i FC København – pludselig befinder sig i,« siger Lasse Vøge, B.T.s sportskommentator.

Han kunne se Rasmus Højlund levere sit første mål i søndagens opgør efter blot 37 sekunder – Manchester Uniteds hurtigste udebanescoring nogensinde.

Minimal ventetid – og apropos det: De danske fodboldfans kan godt ånde lettet op.

Endelig, endelig, endelig har Danmark født en verdensklasse-striker, lyder Lasse Vøges dom:

Rasmus Højlund jubler i kampen mod Luton, hvor han scorede to mål for Manchester United. Foto: Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund jubler i kampen mod Luton, hvor han scorede to mål for Manchester United. Foto: Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det er jo det her, vi har ventet på i så mange år. En international topangriber med dansk pas. Vi troede først, at den var der med Nicklas Bendtner – men hans hang til det søde liv spændte ben for ham,« siger han og fortsætter:

»Så gik vi all in på Kasper Dolberg – men har desværre vist sig ikke at trives i spotlyset. Men nu er en ægte dansk verdensstjerne landet – og han er kun lige fyldt 21 år. Det kan blive voldsomt, det her.«

Med scoringerne på Kenilworth Road blev Rasmus Højlund den yngste spiller nogensinde til at score i seks Premier League-opgør på rad og række.

Jamie Vardy har i øvrigt rekorden for mål i flest kampe i træk. I mesterskabssæsonen 2015/2016 blev det til 11 kontinuerlige kasser.

Højlunds jagt på den rekord fortsætter på lørdag mod Fulham. Følg det hele live på Bt.dk.

