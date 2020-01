FC Nordsjællands tidligere guldfugl Emre Mor er udlejet fra Celta Vigo til græske Olympiakos.

Fodboldspilleren Emre Mor skal nu forsøge at gøre sig i græsk fodbold, efter at han sent fredag blev sendt til Olympiakos.

Den græske storklub har lejet Emre Mor i spanske Celta Vigo for resten af sæsonen, bekræfter den spanske klub på Twitter og på sin hjemmeside.

Olympiakos har sikret sig en købsoption, som vil blive udløst, hvis visse mål bliver indfriet, beretter Celta Vigo.

22-årige Emre Mor var udlejet fra Celta Vigo til tyrkiske Galatasaray i efteråret på en aftale, der egentlig løb i resten af sæsonen, men den tyrkiske storklub valgte at afbryde samarbejdet før tid.

Emre Mor gjorde sig bemærket i Superligaen med fart og driblinger og blev solgt til Borussia Dortmund i sommeren i 2016.

Her slog han dog ikke til, og Mor blev siden solgt til Celta Vigo i sommeren i 2017.

To år senere blev han lejet ud til Galatasaray, men det ophold varede kun i en halv sæson.

Emre Mor har kontrakt med den spanske klub frem til sommeren i 2022.

Han har spillet på diverse danske ungdomslandshold frem til U19-landsholdet, men har siden valgt at spille for det tyrkiske U21- og A-landshold.

Han er noteret for 15 A-landskampe for Tyrkiet, og han har scoret et enkelt mål.

/ritzau/