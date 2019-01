Den argentinske fodboldspiller Emiliano Sala, der i mandags forsvandt i et fly, er ikke død. Det tror hans søster i hvert fald ikke på. Og derfor skal politiet fortsætte sin eftersøgning, mener hun.

»Vi har fået en masse støtte fra de to klubber, og jeg takker alle deres fans for deres indsats. Men inderst i mit hjerte ved jeg, at Emiliano - der er en fighter - stadig er i live. Jeg ved at han og piloten er et sted midt i kanalen (Den Engelske Kanal, red.),« siger Romina Sala på et pressemøde.

Torsdag ankom hun til England, efter at have fløjet fra Argentina for at møde medlemmer af Cardiffs bestyrelse. Det var den walisiske klub, der havde købt Emiliano Sala og booket det lille fly, der mandag pludseligt forsvandt.

Det var også torsdag, at engelsk politi i en pressemeddelelse kunne fortælle, at de havde indstillet eftersøgningen, da man efter 80 timers intensiv jagt ikke havde fundet livstegn.

Sala hyldes i Cardiff. Foto: REBECCA NADEN

I stedet arbejder de nu ud fra teorien om, at Emiliano Sala og piloten på flyet begge er afgået ved døden, da chancen for at finde dem i live er »forsvindende lille«.

Men selv den mindste chance er nok til, at politiet ikke kan opgive, siger søsteren.

»Vi vil gerne sige tak til alle, der leder efter Emiliano. Men min største opfordring er; please, please, please stop ikke eftersøgningen! Jeg tror på, de stadig er i live,« lyder det.

»Vi giver aldrig op,« siger Romina Sala videre.

Sala skrev i weekenden under med Cardiff i Premier League. Foto: HO

Onsdag kom så endnu en nedslående nyhed, da avisen Clarin offentliggjorde en talebesked, som Emiliano Sala angiveligt sendte til nogle venner fra luften.

Talebeskeden blev verificeret af Salas far, Horacio Sala.

»Vi er om bord på flyet, og det er som om, at det snart styrter ned. Hvis I ikke har hørt fra mig om halvanden time, så ved jeg ikke, om der bliver sendt nogen ud for at lede efter mig. Jeg ved ikke, om det overhovedet er muligt. Åh Gud, jeg er virkelig bange,« siger Emiliano Sala i beskeden.

Politiet har både benyttet mobildata, satelitbilleder og en eftersøgning af 4.400 kvadratkilometer, men har ikke været i stand til at lokalisere flyet, piloten eller Emiliano Sala.