Horacio Sala holder sig ikke tilbage.

»De efterlod ham alene som en hund,« siger faren til den afdøde fodboldspiller Emiliano Sala.

Ordene falder i en ny dokumentar, 'Emiliano Sala: Familiens jagt på sandheden', der bliver sendt på BBC mandag aften. De er rettet mod Cardiff City.

Emiliano Sala stod foran et skifte til Premier League-klubben, da han styrtede ned med et fly og omkom i januar.

Horacio Sala, der optræder i ny dokumentar, døde selv få måneder efter sit søns dødsfald. Foto: GUSTAVO SAITA

Forinden var han blevet præsenteret i Cardiff, hvorefter han var fløjet tilbage til for at sige farvel til holdkammeraterne i Nantes, inden karrieren skulle fortsætte i Wales.

I stedet styrtede flyet ned over Den Engelske Kanal. Også den eneste anden person i det lille fly, piloten David Ibbotson, omkom i ulykken. Kun flyvraget og Emiliano Salas lig er blevet fundet.

»Når de har så mange penge, hvorfor fik han ikke et fly, der var mere sikkert?« spørger Horacio Sala i dokumentaren:

»De forlod ham.«

Efter tragedien er der udbrudt uenighed mellem den franske og engelske klub om, hvorvidt transferen af den argentinske fodboldspiller var faldet helt på plads.

Emiliano Sala var den dyreste spiller, som Cardiff nogensinde har købt til en værdi af 130 millioner kroner. Klubberne er ikke noget til enighed.

Faren døde senere selv i april i år af et hjerteanfald som kun 58-årig.

Også Emiliano Salas mor, Mercedes Taffarel, udtaler sig i den nye dokumentar-film:

Emiliano Sala blev begravet i sin hjemby, Santa Fe, i Argentina. Foto: JAVIER ESCOBAR

»Det er forfærdeligt. Jeg kan ikke forklare smerten,« siger hun:

»Jeg bliver ved med at tro, at mobilen vil ringe, og at det er ham, der ringer... men nej: Det kommer aldrig til at ske.«

I forbindelse med optagelserne til dokumentaren er Cardiff kommet med en udtalelse til Emilianos familie:

»Klubben har arbejdet febrilsk for, at familien Sala skal behandles på en ordentlig måde. Det er er et princip for Cardiff City,« lyder det.

Cardiff endte med at rykke ud af Premier League i denne sæson.

Dokumentaren 'Emiliano Sala: Familiens jagt på sandheden' bliver sendt på BBC mandag aften.