Eftersøgningen af piloten David Ibbotson skal fortsætte.

Liget af fodboldspilleren Emilliano Sala blev torsdag bjærget fra det privatfly, der styrtede ned i Den Engelske Kanal den 21. januar.

Det bekræftede politiet i Dorset i en pressemeddelelse.

Ud over Emilliano Sala om bord var piloten David Ibbotson. Dog er David Ibbotson endnu ikke blevet fundet. Derfor håber Emilliano Salas familie nu, at myndighederne fortsætter eftersøgningen af den forsvundne pilot. Det fortæller familien i en officiel udmelding, skriver The Guardian.

Emiliano Salas død blev også mindet umiddelbart før dagens Premier League-kamp mellem Fulham og Manchester United. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Emiliano Salas død blev også mindet umiddelbart før dagens Premier League-kamp mellem Fulham og Manchester United. Foto: DYLAN MARTINEZ

'Vi vil gerne takke jer alle for støtten under den værste tid i vores liv. At se hele verdens ageren i at støtte os har været en stor hjælp. Takket være jer kan vi nu sørge over vores søn, vores bror,' skriver familien og fortsætter:

'Vores tanker går til David Ibbotson og hans familie. Vi håber, myndighederne vil gøre deres bedste for at finde ham.'

Emiliano Sala og David Ibbotson var på vej fra Nantes i Frankrig til Cardiff i England, da privatflyet af typen Piper Malibu styrtede ned for små tre uger siden.

Emiliano Sala havde været i Nantes for at sige farvel og tak til sine holdkammerater, fordi han den 19. januar blev solgt fra franske Nantes til den walisiske Premier League-klub Cardiff for 15 millioner pund svarende til 127 millioner kroner.

Stadionet i Nantes efter det fryglige flystyrt. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Stadionet i Nantes efter det fryglige flystyrt. Foto: LOIC VENANCE

Umiddelbart efter flystyrtet blev en større eftersøgning blev sat i gang, men trods flere dages intens eftersøgning med fly og både blev håbet om at finde Sala og piloten i live opgivet.

Myndighederne oplyste herefter, at eftersøgningen ikke længere var en redningsaktion, men i stedet en bjærgningsaktion. Flyet blev fundet i Den Engelske Kanal søndag den 3. februar, og Emiliano Salas lig blev bjærget torsdag den 7. februar.

Sala havde underskrevet en treårig aftale med Cardiff, hvor han altså aldrig nåede at få sin debut.