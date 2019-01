Berenice Schkair er dybt berørt af Emiliano Salas forsvinden.

Hun er eks-kæreste til den argentinske fodboldspiller, der mandag aften forsvandt på et fly over Den engelske kanal.

Hun har ifølge flere medier skrevet følelsesladede beskeder på sociale medier. Nogle er blevet slettet igen, andre er blevet stående.

»Jeg ønsker at vågne og fra alt det her og finde ud af, at det ikke er sandt. Vær venlig at undersøge det, for jeg kan ikke tro, at det er en ulykke,« har det blandt andet lydt.

Foto: LOIC VENANCE Vis mere Foto: LOIC VENANCE

I den forbindelse har Berenice Schkair beskyldt 'fodboldmafiaen' for at stå bag. Det er én af beskederne, der igen er blevet slettet.

Anderledes hjerteskærende lyder det i en anden besked sendt direkte til Emiliano Sala.

»Mit hjerte er knust. Jeg kan stadig ikke forstå det. Jeg føler vrede, jeg føler mig hjælpeløs, fordi jeg intet kan gøre. Jeg er midt i et mareridt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på dig,« lyder det fra hende:

»Det, jeg fortryder allermest, er, at jeg aldrig fik fortalt dig, hvordan jeg virkelig føler i hjertet. Jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle udtrykke mig, og det vil jeg huske fremover. Alle, der kender mig, ved, at mine øjne skinner, når jeg taler om dig. Jeg var heldig at møde dig.«

Emiliano Salas far, Horacio Sala (i hvid trøje og hvide shorts), er hårdt ramt af nyheden hjemme i Argentina. Foto: STR Vis mere Emiliano Salas far, Horacio Sala (i hvid trøje og hvide shorts), er hårdt ramt af nyheden hjemme i Argentina. Foto: STR

Det lyder også:

»Hvorfor skal sådan en ulykke ske for sådan en fascinerende mand fuld af projekter, hårdt arbejde og en god person dedikeret til sit job og sin familie.«

Hun er også kommet med en skarp opfordring til myndighederne om at blive ved med at lede efter den fodboldspilleren.

Det er sket på sociale medier som både Twitter og Instagram.

Se que estás .. algún lugar. Investiguen .. Emiliano sala pic.twitter.com/PPQAquiZMw — Berenice Schkair (@bereniceschkair) January 22, 2019

Onsdag meddelte myndighederne, at man ikke længere ser eftersøgningen som en redningsaktion, men en bjærgningsaktion - hvilket indikerer, at man ikke længere regner det for sandsynligt, at der kan findes overlevende.

Politiet på øen Guernsey i Den engelske kanal meddelte onsdag ved mørkets frembrud, at man indstillede dagens eftersøgningen efter ni timers intenst arbejde.

Det lød videre, at man torsdag morgen vil tage stilling til, om man overhovedet skal fortsætte med at lede efter det forsvundne fly.

Det var mandag aften, at det lille fly med kun Emiliano Sala og en pilot ombord forsvandt over Den engelske kanal.

Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Foto: STEPHANE MAHE

Den argentinske angriber havde været i Nantes for at sige farvel til holdkammeraterne efter sit rekordskifte til Cardiff.

Her stod han foran at skulle begynde et nyt liv i Premier League-klubben som klubbens dyreste indkøb nogensinde. Til en pris af knap 130 millioner kroner.

Flyet forsvandt dog fra radaren ud for øen Guernsey. Siden har eftersøgningen hverken ledt myndighederne på sporet af fly eller overlevende. Politiet har onsdag lanceret fire teorier om, hvad der kan være sket.

Imens har fodboldtilhængere i både Cardiff og Nantes været samlet for at mindes den 28-årige fodboldspiller.