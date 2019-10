Emil Berggreen er tilbage. Med spilletid og mål.

Få måneder efter det store tyske medie Bild skrev om ’det mest triste jubilæum’, fordi Emil Berggreen havde misset 100 Bundesliga-kampe for Mainz, er skuden for alvor ved at vende for den danske angriber.

Denne sommer er den tyske Bundesliga-klub skiftet ud med Twente i Holland, og i den første optræden med over 20 minutters spilletid, steg han op mellem to forsvarsspillere og headede bolden i mål.

Succeshistorien kommer efter en tid i Tyskland, som var stærkt præget af en operation, der ikke forløb som planlagt og endte med at koste et år uden for fodboldbanen. Den del kommer vi tilbage til.

Det har været en katastrofe. Jeg har været rigtig ærgerlig over, at jeg gik så længe i en lidt mærkelig situation Emil Berggreen

For nu er Emil Berggreen igen ved at vise, at han er en angriber med et snit, der siger et mål eller en assist for hver hele kamp.

»Det var rigtig rart at få scoret mit første mål og så tidligt i min Twente-karriere. Det første mål skal ikke undervurderes og er ekstremt vigtigt. Hvis jeg lige kigger tilbage på min karriere, har det altid været noget, der fylder som angriber, når man skifter klub. Jeg vil gerne score,« siger Emil Berggreen.

»Da jeg kom til Hobro, spillede jeg godt, men der gik lang tid, før jeg fik scoret. Det var på et tidspunkt, hvor min karriere tog nogle alvorlige skridt i den rigtige retning. Jeg kom på U21-landsholdet, men jeg sov jo ikke om natten, fordi jeg ikke havde scoret i de første 10 kampe. Det var forfærdeligt. Selv om alt gik den rigtige vej, var der ikke ro inde i mig, før jeg havde scoret det der vigtige første mål. Nu har jeg scoret her, og jeg synes selv, at jeg fysisk er dér, hvor jeg skal være, så jeg regner med, at jeg inden længe banker alvorligt på til startopstillingen,« tilføjer Emil Berggreen.

Det var 4. juli 2018, at han sidst spillede på topplan for Mainz, og han lægger ikke skjul på det åbenlyse – nemlig at den lange tid uden for banen og et kontraktudløb denne sommer gjorde et væsentligt indtryk.

Jeg kom til Mainz og bliver med det samme fejlopereret. Det ledte mig ud i en korsbåndsskade Emil Berggreen

»Jeg har ikke taget det tungt at være væk fra rampelyset, for jeg har altid været den, der kom lidt bagfra, men det har været en katastrofe. Jeg har været rigtig ærgerlig over, at jeg gik så længe i en lidt mærkelig situation med skader og en kontraktsituation, der gjorde, at jeg bare ikke spillede. Det er ikke noget, jeg ser tilbage på med glæde. Så jeg er rigtig glad for at have lukket det kapitel i Mainz og startet et nyt,« forklarer den 26-årige dansker, der ellers så ud til at få en kometkarriere, da han først i sommeren 2014 skiftede 1. division og Brønshøj ud med Hobro i Superligaen.

Et halvt år efter havde han imponeret så meget i den bedste danske række, at Eintracht Braunschweig fra 2. Bundesligaen købte ham fri, men også her fik han kun ’lov’ til at være i en kort periode.

For efter 26 kampe i den næstebedste række i Tyskland havde han scoret 10 gange og lavet fem assister, og så åbnede en endnu større fisk i Mainz munden og fik den fysisk stærke dansker til klubben. Men hvorfor stoppede succesen her? Det kan han selv forklare:

»Jeg kom til Mainz og bliver med det samme fejlopereret. Den ledte mig ud i en korsbåndsskade, så jeg starter ud i min nye klub med at være skadet i 1,5 år på grund af nogle ting, jeg ikke selv var herre over. Ikke desto mindre kom jeg ind i min debut og scorede.«

Emil Berggreen føler, at han selv mod Dortmund og Bayern München fik vist, at han er svær at håndtere for modstanderne. Foto: HASAN BRATIC Vis mere Emil Berggreen føler, at han selv mod Dortmund og Bayern München fik vist, at han er svær at håndtere for modstanderne. Foto: HASAN BRATIC

»Det havde jeg også været tilfreds med, hvis jeg havde gjort det, da jeg kom til klubben, men nu skete det bare to år efter. Jeg scorede mange mål, da jeg spillede i Bundesligaen, og gjorde også ondt på mange gode hold. Tager du mit snit, scorer jeg eller har næstsidste berøring i næsten hver kamp, jeg spiller,« lyder det fra Emil Berggreen, der i forrige sæson, som var den eneste sæson med spilletid i Bundesligaen for hans vedkommende, scorede fire mål og lavede to assister i 665 minutter. Altså for hvert 110. minut. Derudover har Emil Berggreen en assist og en scoring i DFB-pokalen, begge fordelt på to indskiftninger.

»Imod Dortmund og Bayern viste jeg også, at de ikke kunne håndtere min fysik. Så jeg synes, at jeg var en succes, når jeg spillede, og jeg var en vital faktor for, at klubben ikke rykkede ned i den sæson. Men når man har været et sted i så lang tid og haft så mange tilbagevendende problemer, der skulle være håndteret bedre, så var der ikke andet i det, end at jeg for alt i verden ville videre og starte et nyt kapitel,« siger han og bedyrer, at det lige så meget var hans idé at komme væk fra Mainz, som det var tyskernes.

Havde det stået til Emil Berggreen selv, havde han faktisk forladt Bundesliga-klubben længe før.

»Det ville jeg allerede for et år siden, dér havde jeg taget min beslutning, så det er dejligt endelig at være væk derfra og ikke mindst komme til et sted, hvor jeg bliver værdsat, får spilletid og kan komme i form, så jeg igen kan vise det niveau, jeg har vist før,« fortsætter Emil Berggreen, der hurtigt besluttede sig for, at han ikke skulle tilbage til Danmark i denne omgang.

Når man har været et sted i så lang tid og haft så mange tilbagevendende problemer, der skulle være håndteret bedre, så var der ikke andet i det, end at jeg for alt i verden ville videre Emil Berggreen

I Twente er han ifølge B.T.s oplysninger blandt de allerbedst betalte, og sportsdirektør Ted Van Leeuwen har ikke lagt skjul på, Emil Berggreen er en overscoring for klubben.

»Det er en spiller, vi normalt aldrig ville kunne hente med vores muligheder. Han arbejder hårdt på at forbedre sig. Nu skal han bare få en vis rytme, og det skal vi hjælpe ham med at opbygge,« sagde Ted Van Leeuwen til klubbens hjemmeside.

Emil Berggreen afslører da også nu, at han økonomisk fik bedre tilbud end den hollandske oprykker.

»Det var aldrig aktuelt med Danmark. Jeg havde nogle tilnærmelser fra nogle af topklubberne derhjemme i perioden op til mit kontraktudløb, men jeg var selv mere indstillet på at blive i udlandet og afsøge mulighederne. Og så var der heller ikke noget konkret tilbud. Det var mere snak i krogene.«

Jeg havde nogle væsentlig bedre økonomiske tilbud Emil Berggreen

»Denne sommer stod jeg faktisk og havde mange tilbud, selv om jeg ikke havde spillet i lang tid. For den type angriber, jeg er, er der rimeligt mange klubber, som gerne vil have, men det er bare vigtigt for mig at komme et sted hen, hvor der er mulighed for at spille.«

»Hvis jeg så præsterer godt her, er ingen jo i tvivl om, at det kan åbne døren til en af de store ligaer igen. Jeg havde nogle væsentlig bedre økonomiske tilbud, men jeg vurderede bare, at med Twentes måde at spille på, var det et rigtig godt move for mig,« siger han og fortæller, at han også uden for banen er en gladere person nu.

»Jeg har fremragende omgang med mine holdkammerater og ser dem privat, og det gjorde jeg ikke i Tyskland, så rent personligt går det også meget bedre. Det er bare dejligt igen at være et sted, hvor man kan vise, hvem man er.«

B.T. har kontaktet Mainz for en kommentar, men klubben er ikke vendt tilbage.