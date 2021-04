Villareals træner kunne godt have ønsket sig en større sejr over sin gamle klub i Europa League-semifinale.

Villareals træner, Unai Emery, mener, at det er ufortjent, at Arsenal torsdag aften slap afsted med et 1-2-nederlag i holdenes Europa League-semifinale.

Det siger spanieren efter sejren over sin gamle klub ifølge nyhedsbureauet AFP.

Emery er især utilfreds med det straffespark, som Arsenal fik tildelt efter 70 minutter, da Bukayo Saka væltede omkuld i Villareals felt.

- Det er sandt, at straffesparket ikke burde være givet, og det ramte os hårdt. Det er en meget væsentlig fejl af dommeren, og VAR burde have opdaget det, siger Emery.

Han tilføjer, at hans spillere gjorde alt, hvad de kunne for at score et tredje mål efter Arsenals reducering, men at det blev besværliggjort af Étienne Capoues udvisning for hjemmeholdet i de sidste ti minutter.

- Det gjorde kampen mere lige, og derfra var vi nødt til at tænke mere på ikke at lukke endnu et mål ind.

- Tingene gik med os og imod os, men vi er nødt til at fortsætte med at tro på tingene. Alt kan stadig ske, men vi vandt, så vi har fordelen, siger Villarreal-træneren og tilføjer, at spanierne tager til returopgøret i London for at dominere og vinde kampen.

Arsenals manager, Mikel Arteta, erkender efter opgøret, at hans hold ikke ramte sit vanlige niveau. Men han er samtidig lettet over at få et vigtigt udebanemål med tilbage til London.

- Vi ønskede ikke at komme her og tabe, men sådan som kampen udviklede sig, så er vi nødt til at være tilfredse med resultatet.

- Hvis man skal tabe, så er det nok det bedste resultat, vi kunne have fået. Jeg er sikker på, at vi har en god chance for at vinde (returkampen, red.), siger Arteta.

De to mandskaber mødes torsdag i næste uge i London for at afgøre, hvem der skal i Europa League-finalen.

