I processen med at genopbygge Arsenal kan det blive nødvendigt at give afkald på spillere, siger Unai Emery.

Nogle spillere må muligvis forlade Arsenal, idet Unai Emery fortsætter med at opbygge holdet.

Sådan siger den spanske cheftræner selv, efter at Arsenal blev slået 4-1 af Chelsea i Europa League-finalen i Baku onsdag aften.

Mål i anden halvleg af Olivier Giroud og Pedro Rodríguez samt to af Eden Hazard slukkede Arsenals sejrshåb.

Samtidig var finalenederlaget en ekstra bet for Arsenal, da holdet med en sejr kunne have kvalificeret sig til Champions League i næste sæson. Chelsea var i forvejen garanteret en plads i Europas største klubturnering.

Unai Emery blev ansat som cheftræner sidste år, da legenden Arsène Wenger forlod managerposten efter knap 22 år.

Efter onsdagens finalenederlag siger Emery, at hans hold fortsat er i en "proces", og at han vil evaluere sine muligheder i løbet af sommeren.

- Vi skal tale med klubben, tale med spillerne og tage et skridt mere i vores retning.

- Men vores idé er at fortsætte med at forbedre de unge spillere, der ankom sidste år.

- Måske er nogle spillere nødt til at forlade os, for at denne nye vej kan lade sig gøre. Vi er kommet tættere på de andre hold. Men i øjeblikket er det ikke nok.

- Andre spillere vil komme til og hjælpe os med at blive bedre, siger han.

Arsenal sluttede som nummer fem i Premier League og misser dermed Champions League for tredje sæson i træk.

Emery tror dog ikke, at det vil afskrække spillere fra at komme til klubben.

- Arsenal er et stort navn i fodboldverdenen, og mange vil gerne spille her, siger han.

Unai Emery forlod sidste år franske Paris Saint-Germain, hvor han var i to sæsoner.

Klubben havde håbet på europæisk succes, men det gik ikke godt nok i Champions League, til at Unai Emery kunne få forlænget sin kontrakt, og han blev derfor afløst af tyske Thomas Tuchel.

Unai Emery har dog tidligere haft europæisk succes, nemlig da han tre sæsoner i træk fra 2014 til 2016 førte Sevilla til sejr i Europa League.

