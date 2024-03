Embedsmænd i Sydkoreas fodboldforbund mener, at Jürgen Klinsmann skal fyres som landstræner efter Asian Cup.

Tyske Jürgen Klinsmann kan snart være fortid som landstræner for Sydkorea.

Således har en række højtstående embedsmænd i Sydkoreas Fodboldforbund (KFA) anbefalet en fyring af Klinsmann.

Det beretter nyhedsbureauet Reuters.

- Vi er nået til enighed om, at Klinsmann af flere årsager ikke kan lede Sydkorea som landstræner, og at et lederskifte er nødvendigt, siger Hwangbo Kwan fra det koreanske fodboldforbunds landsholdskomité.

Udvalget er ikke et ledende organ, men indstiller anbefalingen til forbundets øverste ledelse med KFA's præsident, Chung Mong-gyu, i spidsen.

Klinsmanns jobsituation har været til diskussion efter det asiatiske fodboldmesterskab, Asian Cup.

Her missede Sydkorea finalen efter et skuffende nederlag i semifinalen mod Jordan.

Desuden har der været intern splid mellem Paris Saint-Germains Lee Kang-in og Tottenhams Son Heung-min, hvilket har ført til kritik af Klinsmanns ledelsesevner.

Disse punkter var ifølge Hwangbo Kwan oppe på det tre timer lange møde, hvor Klinsmann også deltog på en videoforbindelse fra USA.

- Der var holdninger om, at Klinsmann ikke formåede at vise sin vilje til at finde nyt talent, og at han ikke formåede at forstå intern konflikt og stemning i truppen, fortæller Hwangbo Kwan.

Klinsmann har været landstræner for Sydkorea i knap et år. Ved ansættelsen i februar sidste år var det hensigten, at den 59-årige tysker skulle føre landet frem til VM i 2026.

Han har tidligere stået i spidsen for Tysklands og USA's landshold samt klubberne Bayern München og Hertha Berlin.

/ritzau/