Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen har et tæt bånd, og det gavner dem både på og uden for banen.

De har spillet sammen på ungdomsholdene og superligaholdet i FC Nordsjælland, de har fulgtes ad på de danske ungdomslandshold, og nu står de foran deres slutrundedebut på A-landsholdet.

Offensivspillerne Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen er dog ikke bare mangeårige holdkammerater, men også hinandens bedste fodboldvenner.

Det partnerskab nyder de også godt af i den danske EM-lejr, hvor de kan bruge deres indbyrdes forståelse på banen og være hinandens sparringspartnere uden for kridtstregerne.

- Det gør det lidt sjovere, når man har en god kammerat at være sammen med her på landsholdet - også når vi er indespærret på hoteller, siger Mikkel Damsgaard.

- På banen har vi spillet sammen i rigtig mange kampe, og vi kender hinanden rigtig godt der. Det er fedt at have den relation på banen.

- Uden for banen er det godt at have en god kammerat at snakke med, det gør det hele meget lettere. Vi kan snakke om alle de positive og negative ting. Det er rigtig dejligt at have en at snakke ordentligt med, siger Mikkel Damsgaard.

Andreas Skov Olsen ser det også som en stor styrke at have en fortrolig allieret på landsholdet.

- Vi kender hinanden på banen, og vi ved, hvor vi løber hen på banen, og hvordan vi gerne vil spilles. Jeg håber, at vi også her på landsholdet får chancen for at vise, at vi kender hinanden lidt bedre.

- Uden for banen er det også rart at have en, som man kan give skraldet lidt, hvis man er frustreret. Og hvis man er glad, kan vi fejre det sammen. Vi kan snakke om det hele, og vi holder os ikke tilbage, siger Andreas Skov Olsen.

EM-truppens to yngste spillere viser også under interviews, at deres venskab giver plads til lidt røg. For eksempel når de skal beskrive hinandens irriterende sider.

- Nogle gange kan han godt være lidt forsinket, når vi skal nogle ting, og jeg kan godt lide at være i rigtig god tid, siger Andreas Skov Olsen, mens Mikkel Damsgaard griner i baggrunden.

- Vi kan også blive irriterede på hinanden, men som gode kammerater finder vi altid hinanden igen, supplerer Damsgaard.

Til daglig spiller de begge i den italienske Serie A. Damsgaard repræsenterer Sampdoria, mens Skov Olsen spiller i Bologna.

Tidligere var de begge i FC Nordsjælland, mens Kasper Hjulmand var klubbens træner.

Landstræneren ser det som en styrke, at de to tætte venner atter spiller på samme hold, men han påpeger også, at der er mange andre tætte bånd mellem spillerne i EM-truppen.

- Der er mange andre gode venskaber og tætte på bånd på det her hold. Det er godt gammeldags kammeratskab, og det er kun godt, at man er tæt på nogen, som kender en rigtig godt.

- De to (Damsgaard og Skov Olsen, red.) har kendt hinanden længe, og de har spillet sammen i utallige kampe, og de kender hinanden godt på og uden for banen, siger landstræneren.

Damsgaard og Skov Olsen står noteret for henholdsvis to og fem landskampe. De får muligheden for at øge antallet på onsdag, når Danmark spiller en testkamp mod Tyskland i Østrig.

