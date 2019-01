Københavns Kommune har aftalt med det europæiske fodboldforbund UEFA, at fodboldbaner i Tingbjerg og Valby står til rådighed under EM.

Idrætsanlæggene i Tingbjerg og Valby bliver til dagligt benyttet af alt fra miniputspillere til oldboys-spillere, men i juni 2020 skal nogle af Europas største fodboldstjerner løbe på græsset.

Tingbjerg og Valby skal nemlig lægge fodboldbaner til EM i fodbold i 2020.

Der er konklusionen i den aftale, som Københavns Kommune har underskrevet med UEFA. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Valby Idrætspark Foto: Carl Redhead Vis mere Valby Idrætspark Foto: Carl Redhead

Idrætsparkerne i Tingbjerg og Valby skal bruges som henholdsvis Transfer Training Centre og Team Base Camp under slutrunden.

»Som vært for EM i 2020 ser vi frem til at byde nogle af verdens bedste fodboldspillere velkommen til København. Med Tingbjerg og Valby idrætsparker får spillerne gode træningsfaciliteter, så de kan være helt klar til de vigtige kampe - som tusindvis af tilrejsende fodboldfans og københavnere glæder sig til at overvære, siger overborgmester i København Frank Jensen (S).

I alt er 12 lande værter for EM i 2020, der er 60-årsjubilæet for den første EM-slutrunde. Parken i København skal lægge græs til fire af kampene under EM.

/ritzau/