200 dødstrusler - om dagen!

Sasha Attwood, som er kæreste med den engelske landsholdsstjerne Jack Grealish, fortæller om de chokerende oplevelser, hun har haft under sommerens EM.

Her er hun blevet bestormet med hadske beskeder på de sociale medier og sågar dødstrusler i massevis - i flere tilfælde fra piger i teenagealderen.

»Jeg har nok modtaget 200 dødstrusler om dagen. Jeg overdriver ikke. Det var hvar dag, og jeg modtager fortsat mange. Det eksploderede under EM. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det kunne blive så slemt,« siger den 25-årige model i en YouTube-video, ifølge Daily Mail.

Hun nævner 'Jeg håber, du dør i en bilulykke' og 'Jeg håber, du dør af kræft' som eksempler på nogle af de værste beskeder.

Sasha Attwood har kendt Aston Villa-stjernen, siden de gik i skole sammen, hvor de også var kærester. Det unge par har fundet sammen som kærester igen i juni, hvilket de forsøgte at holde for sig selv, men rygterne om deres forhold begyndte at florere under EM.

Det fik internet-trolde i alle aldre - sågar helt unge teenagepiger - til dagligt og døgnet rundt at sende hadske beskeder til hende.

»Det er utroligt, at folk kan finde på at skrive så frygtelige ting. Den skræmmende er, at det også er helt unge piger, der gør det. Jeg kunne se på deres profiler, at de var 13 eller 14 år,« siger Attwod, som begræder, at de sociale medier har udviklet sig på denne måde.

Foto: Frank Augstein / POOL Vis mere Foto: Frank Augstein / POOL

»De sociale medier er det rene gift, og det er sørgeligt, at de nye generationer skal vokse op og tro, at det er OK at skrive sådan nogle ting.«

The Sun skriver, at Instagram har taget affære, og en talsmand siger, at de vil undersøge de kommentarer, som Sasha Attwood har modtaget.