Er det med kniven for struben, at Danmark går ind til en vigtig EM-kvalifikationskamp mod Schweiz lørdag? Både og.

For lige nu ligger det stadig til det danske herrelandshold i fodbold selv at afgøre, om man skal med til EM i 2020 og dermed spille mindst to kampe hjemme i Telia Parken ved en slutrunde.

»Uanset hvad udfaldet bliver, er det ikke slut for nogen af holdene. Men vi ved godt, at det er en af de vigtige kampe for os, for både vi og Schweiz ved, at får man tre point her, ser det rigtig godt ud,« siger Yussuf Poulsen om braget lørdag aften i EM-kvalifikationens gruppe D.

Men hvad nu, hvis det går galt?

Der er ingen grund til at tænke på EM i Danmark uden Danmark, mener Thomas Delaney. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der er ingen grund til at tænke på EM i Danmark uden Danmark, mener Thomas Delaney. Foto: Liselotte Sabroe

Hvad nu, hvis herrelandsholdet ikke klarer sig videre fra puljen, som fodboldeksperterne kaldte 'en tidlig julegave' ved lodtrækningen i december?

»Ingen anelse. Det er ikke aktuelt,« siger Thomas Delaney.

Holdningen til EM-kvalifikationen er ens hos alle landsholdsspillerne.

»Jeg vil helst ikke tænke i de baner. Lige nu er vores fulde fokus på Schweiz-kampen, der har stor betydning for, hvordan gruppen udvikler sig, og så har vi det mindset, at vi skal spille EM-kampe i Danmark til sommer,« lyder det fra Jens Stryger Larsen.

Selv i Schweiz lavede vi utroligt mange dårlige ting, og alligevel viser vi, hvor lidt der skal til, for at du pludseligt kan vende tilbage fra 3-0. Åge Hareide, landstræner

De to mulige gruppespilskampe på hjemmebane ved sommerens EM er nemlig noget, der kan få en dansk landsholdsspiller til at drømme stort.

»At kunne give de danske fans muligheden for at se Danmark spille på hjemmebane er helt klart noget, der fylder meget hos os spillere. Vi vil gerne give dem og ikke mindst os selv den oplevelse.«

»Slutrunder er altid noget særligt, men den her mulighed kommer højst sandsynligt ikke igen, så det er helt klart et tema og noget, vi snakker om indbyrdes,« siger Thomas Delaney.

Den gode lodtrækning fik danskerne til at gå i tidlig EM-feber, og billetterne til kampene i Parken blev hurtigt revet væk.

Der forventes EM-deltagelse, og det forstår landstræner Åge Hareide godt.

»Vi var jo rangeret som det næstbedste hold i gruppen efter Schweiz,« siger landstræneren, der dog pointerer, at kvalifikationsgruppen ikke har været nem for nogen af Danmarks modstandere.

»Kvalifikationskampe er altid svære. Specielt på udebane. Det så vi selv mod Georgien. Schweiz var heldige med at få hul på dem og score et par mål dernede. Irland var presset mod dem. Schweiz fik kryds mod Irland i Dublin og har ikke vist samme styrke som tidligere. Det har været jævnt og spændende hele vejen igennem.«

Men hvad nu, hvis det kikser?

Åge Hareide og det danske landshold kan fredag tre års jubilæum som ubesejrede i en gældende landskamp. (Det er fraregnet liga-landshold, vikarlandskampen mod Slovakiet og straffe-nederlaget til Kroatien ved VM). Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Åge Hareide og det danske landshold kan fredag tre års jubilæum som ubesejrede i en gældende landskamp. (Det er fraregnet liga-landshold, vikarlandskampen mod Slovakiet og straffe-nederlaget til Kroatien ved VM). Foto: Niels Christian Vilmann

»Det kan altid ske. Der er ingen garantier, for sådan er fodbolden,« siger Åge Hareide, inden han dog forklarer, hvorfor det ikke kommer til at ske. I hvert fald ikke mod Schweiz.

»Alt skal være på plads. Danmark afhænger af det. Vi har ikke så mange superspillere, der gør, at vi kan arbejde åbent og frit. Vi må operere med et kollektiv. At alle ved, hvad de skal gøre. Så er vi stærke og svære at slå. Den tryghed skal vi bruge i kampene.«

»Hvis der i værste fald er noget, der ikke lykkes, skal vi have en udvej klar. Det er blevet et mantra for os. Man kan tro, at kampen på lørdag er en knald-eller-fald-kamp.«

»Hvis det kikser, så har vi lavet mange, mange dårlige ting. Det tror jeg ikke, vi gør. Selv i Schweiz lavede vi utroligt mange dårlige ting, og alligevel viser vi, hvor lidt der skal til, for at du pludseligt kan vende tilbage fra 3-0.«