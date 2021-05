Som en del af landsholdsaftalen donerer spillerne fem millioner af EM-bonussen til styrkelse af børnefodbold.

Børnefodbolden skal forbedres, og det bidrager Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og de øvrige spillerne fra fodboldlandsholdet til.

Det sker som en del af landsholdsaftalen for 2018-2024 mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen. Fem millioner kroner af herrelandsholdets EM-bonus doneres til børnefodbold.

Aftalen om donationen af de fem millioner kroner blev indgået for længe siden, og nu er det besluttet, hvordan pengene skal fordeles.

Det meddeler DBU i en pressemeddelelse.

Tre millioner kroner går til en ny børnestrategi, der blandt andet skal støtte udviklingen af børnefodbolden, træneradfærd og initiativer om børns sikkerhed og tryghed.

Derudover er der afsat en million kroner til fodboldskoler, mens også projekter inden for fodbold for helt små børn og pigefodbold får økonomiske midler til at forbedre sig.

Det er spillerne på landsholdet, der har udvalgt, hvilke projekter der skal støttes. Det er sket på baggrund af forslag fra DBU Bredde, der tidligere gik under navnet Foreningen af Lokalunioner.

- Det betyder rigtig meget for os spillere, at vi kan være med til at give noget tilbage. Både for klubberne men i særdeleshed for dem, det hele handler om, nemlig børnene, siger anfører for landsholdet Simon Kjær i pressemeddelelsen.

Også Peter Møller, der er fodbolddirektør i DBU, glæder sig over, at børnefodbolden er blevet prioriteret i landsholdsaftalen.

- Det er fantastisk, at spillerne vælger at give noget tilbage og ovenikøbet til noget, som de selv kommer fra. Landsholdet står på skuldrene af børnene - det er holdets fremtid.

- Børnefodbolden er vigtig for hele fodboldens fødekæde, og jeg ved, at det betyder meget for spillerne, at de kan være med til at styrke den del og samtidigt gøre det sjovere og bedre for børn at gå til fodbold, siger han.

/ritzau/