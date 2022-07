Lyt til artiklen

Arm i arm. Et minuts stilhed. Sammenhold.

Kvindelandsholdets første dag i EM-lejren i London var præget af chokket og sorgen over det drabelige skyderi på Amager søndag, som kostede tre mennesker livet, efter at en 22-årig gerningsmand gik amok med et jagtgevær i indkøbscentret Field's.

Først meldte landsholdet ud, at de havde aflyst alle presseaktiviteter, der ellers var planlagt til at foregå mandag formiddag i Københavns Lufthavn, inden afflyvningen til London.

Og da Pernille Harder og co. timer senere stod på træningsbanen på Chelseas træningsanlæg for at starte de sidste dages forberedelser frem mod Danmarks første EM-kamp på fredag mod Tyskland, lagde de ud med at markere den tragiske hændelse med en særlig gestus.

Et minuts stilhed for ofrene ved søndagens skudepisode.



Før den første EM-træning i London samledes vi på træningsbanen for at mindes og æres ofrene for søndagens frygtelige hændelser i København



Vi står sammen med Danmark, selv når vi er langt hjemmefra. pic.twitter.com/6ditAu9I5r — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) July 4, 2022

Hele holdet inklusiv trænere og stab stillede sig i en cirkel, arm i arm, og holdt et minuts stilhed.

»Hele holdet og staben omkring Kvindelandsholdet er meget berørte af de forfærdelige hændelser søndag aften. På dage som disse mærker man virkelig, at der er ting, som er vigtigere og større end fodbold. Alle vores tanker går til ofrene og pårørende,« sagde landstræner Lars Søndergaard tidligere på dagen.

EM-slutrunden spilles i England, hvor Danmark er i gruppe med Finland, Spanien og Tyskland, som man altså starter ud med at møde i åbningskampen.