Han spillede en afgørende rolle, da Danmark sensationelt vandt EM i 1992.

Europamesteren Lars Elstrup sendte Danmark i EM-semifinalen med sit mål til 2-1 mod Frankrig.

Siden han stoppede karrieren som 30-årig, har den i dag 59-årige Lars Elstrup været medlem af en sekt, fået 60 dages betinget fængsel for to voldsepisoder og løbet på banen nøgen i et opgør mellem Randers og Silkeborg i 2016.

Nu fortæller Lars Elstrup om sin fodboldkarriere og tiden efter fodbolden i DK4-programmet 'Vi elsker fodbold,' som har Jes Dorph-Petersen som vært.

Til spørgsmålet om, hvis Lars Elstrup havde haft det samme drive som de bedste spillere har i dag, kommer den tidligere europamester med et opsigtsvækkende svar:

»Så havde jeg været bedre end Messi. Helt klart. Hvis jeg havde det inden i (det mentale, red.), som jeg har i dag, ville jeg havde været verdens bedste.«

Han forklarer videre, at Lars Elstrups største fjende under den aktive karriere var ham selv. Der var ikke rigtig nogle, som han dengang kunne snakke med om, hvilke problemer han gik og sloges med.

»Jeg var den indadvendte og turde ikke åbne mig. Jeg turde ikke – af en eller anden årsag – at komme ud med mig selv. Det ville være et nederlag for eksempel at sige, at jeg har brug for en psykolog med den opvækst, at jeg har haft.«

Lars Elstrup fortæller videre om, at han i livet har kæmpet med flere depressioner.

»Jeg havde det af helvedes til. Så vil man dø. I 74 dage var jeg ikke i bad og jeg ville ikke ud af mit hjem. Jeg var tung og træt, tog på i vægt og tankerne kører rundt,« forklarer Elstrup, der dog også slår fast, at han har det meget bedre i dag.

59-årige Lars Elstrup lever i dag et stille liv i Odense.

I fodboldkarrieren repræsenterede han klubber som Randers Freja, Brøndby og OB. Angriberen fik i alt 34 landskampe, hvor han scorede 13 mål.