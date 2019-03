Når Danmark på tirsdag møder Schweiz på udebane i EM-kvalifikationen, skal man ikke sætte næsen op efter mange mål.

Det vurderer Nicolai Baldorf, som i ugens udgave af Bettingklubben anbefaler spil på under 2,5 mål i kampen til odds 1,62.

Spileksperten peger på, at det er en 'tidlig gruppefinale', og det kommer til at sætte sit præg på kampens forløb, mener han.

»Derfor er der ikke rigtig nogen, der kan tåle at tabe det her. Så derfor bliver det nok også en taktisk affære, og danskerne er tilfredse med at stå i kæderne og satse på omstillinger, som vi har set dem gøre meget under Åge Hareide, hvor de i mange af udekampene er låste,« siger han og tilføjer:

»Det er kampe, hvor der ikke kommer særligt mange chancer. Det så vi også ved VM,« siger Baldorf med henvisning til, at alle Danmarks fire kampe under VM gik under 2,5 mål.

Samtidig er Schweiz uden Liverpool-spilleren Xherdan Shaqiri, og det er en markant svækkelse, understreger Nicolai Baldorf.

»Det taler helt klart også for spillet (under 2,5 mål, red.). Han har været deres talisman. Det er hans dødbolde, det er hans kreativitet, de lever meget af. Det så man også ved VM. Så det er et stort tab for dem,« siger Baldorf, som i det hele taget har svært ved at se, hvordan Schweiz og Danmark skal kunne skabe en målrig kamp i Basel.

»Jeg kan ikke se, hvordan vi skulle få tre mål i den her kamp. Og jeg kunne godt forestille mig, at hvis Schweiz kommer foran 1-0, så siger Schweiz 'kom an, Danmark, så må vi se, hvad I kan'. Og det er ikke altid, Danmark er lige gode til at skabe kampe på udebane, synes jeg,« lyder det.

Ud over spillet på Schweiz-Danmark er der som altid fem andre spilforslag i Bettingklubben. I denne omgang kaster ekspertpanelet pengene efter landskampe og opgør i de danske divisioner.

Ekspertpanelet udgøres af Nicolai Baldorf og Christian Thye, som i denne uge har afløst Steffen Dam, der normalt er en fast del af Bettingklubben.