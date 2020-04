København skulle have dannet ramme om en historisk fodboldfest denne sommer, når fire EM-kampe skulle afvikles i den danske hovedstad.

Men EM-slutrunden er som bekendt udskudt til sommeren 2021 på grund af coronavirussen.

Og det er på nuværende tidspunkt uvist, om København fortsat er en del af EM-planerne, da der ikke har været meldt noget konkret ud fra UEFAs side.

Nu er der imidlertid gode nyheder for de danske fodboldfans, som havde set frem til, at København skulle indgå i puljen af værtsbyer.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

For en talsperson fra UEFA bekræfter over for Sky Sports, at UEFA arbejder med en 2021-model, der involverer samtlige de byer, der skulle have været værtsbyer denne sommer.

»EM forventes at finde sted mellem 11. juni og 11. juli med intentionen om at have den samme kampplan og de samme værtsbyer,« siger talspersonen.

I samme åndedrag understreges det dog, at intet endnu ligger fast.

»Men på dette tidspunkt er kampplanen endnu ikke officielt bekræftet. UEFA er i kontakt med alle 12 værtsbyer om sagen, og yderligere annonceringer vil komme, når tid er,« lyder det.

De oprindelige værtsbyer er London, München, Rom, Sankt Petersborg, Amsterdam, Bilbao, Bukarest, Budapest, Dublin, Baku, Glasgow – og så altså København.

Der skulle have været spillet fire kampe i Parken i København denne sommer: Danmarks tre indledende gruppekampe samt en 1/8-finale.

DBU har tidligere meldt ud, at man vil gå efter at få samme kamppakke til København i sommeren 2021.

Danmark er til EM i pulje med Rusland, Belgien og Finland.