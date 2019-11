Dansk EM-deltagelse betyder, at storskærms-events vil sprede sig til 15-20 danske byer og ikke bare København.

Når EM i fodbold afvikles næste sommer, skal København være vært for fire kampe, men efter at Danmark mandag indløste billet til slutrunden, er der lagt op til, at EM bliver en dansk fodboldfest og ikke blot en københavnsk.

Det siger Lene Kryger, der er direktør for organisationen bag EM 2020 i København.

En fan-village på Ofelia Plads i København med aktiviteter hver dag i hele EM-perioden har hele tiden været planen, men den danske deltagelse gør, at de offentlige storskærmsarrangementer vil sprede sig til hele landet.

- DBU kommer ligesom ved andre slutrunder til at komme rundt i landet med DBU Tour, hvor der bliver mulighed for at se Danmarks og de største kampe på storskærm i en række byer, fortæller Lene Kryger.

- Vi håber på så mange byer som muligt, men et realistisk bud er 15-20 byer med storskærm og andre aktiviteter. Det var afhængigt af Danmarks deltagelse. Uden dansk deltagelse ville der næppe blive noget i resten af Danmark.

Danmark sikrede sin EM-billet ved at spille 1-1 ude mod Irland, og det vil komme til at løfte det danske EM-værtskab.

- Den generelle EM-interesse bliver helt sikkert større, og der vil være EM-feber på en helt anden måde, og folk vil få større lyst til at hænge ud i fanområder, vurderer Kryger.

Den danske EM-billet skabte stor glæde i organisationen. Den har hele tiden arbejdet optimistisk ud fra, at Danmark ville kvalificere sig, fortæller Lene Kryger.

Hun vurderer, at den lokale interesse ville falde omkring arrangementerne på Ofelia Plads uden dansk deltagelse, og da ville man tvinges ud i at sadle om og satse mere på turister.

- Vi vidste, at vi havde en periode til at lave planerne om, hvis Danmark ikke kom med. Nu bliver arbejdet bare sjovere, og vi kan gå i gang med promoveringen, så danskerne ved, hvad der foregår, lyder det fra Lene Kryger.

EM spiles fra 12. juni til 12. juli.

