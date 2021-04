En 33-årig kvinde står nu frem med påstande om, at hun har et barn med en gift Premier League-stjerne.

Jaqueline Sousa, en britisk event-værtinde, mødte for to år siden en Premier League-stjerne ved et arrangement i 2018, og det udviklede sig til en hed, årelang affære, som nu har resulteret i, at kvinden har en datter på ni måneder.

I sidste måned sendte hun et brev til spillerens klub – med et faderskabskrav om børnepenge. Det fortæller hun i et interview med den engelske tabloidavis The Sun.

Stjernen er nemlig svær at få fat i. Men sådan var det langt fra, da affæren stod på.

»Han skrev til mig hele tiden – selv under hans bryllupsceremoni og den efterfølgende fest. Jeg gjorde det forbi med ham den aften, hvor han blev gift – det var bare blevet for meget for mig.«

»Jeg brugte al min energi på ham. Jeg var udmattet – mentalt og fysisk. Det skrev jeg til ham i en sms.«

Men den engelske fodboldstjerne kunne – ifølge Jaqueline Sousa – ikke holde sig i skindet.

»På flyet på vej til deres bryllupsrejse fortsatte han med at skrive til mig. Han skrev, at han ville elske mig i resten af sit liv. Han sagde, at han ville købe mig en lejlighed, og at jeg aldrig ville forlade ham.«

»For at gøre det godt igen betalte han for en femstjernet ferie til mig og min bedste veninde i den uge, hvor brylluppet fandt sted. Nok for at få mig til at tænke på andre ting, men det skete ikke. Jeg kunne kun tænke på hans ægteskab,« fortæller hun.

Men alligevel genoptog hun affæren et par måneder senere.

Og i slutningen af 2019 opdagede Jaqueline Sousa, at hun var gravid. Et par uger senere, besluttede hun sig for at fortælle det til Premier League-stjernen, som ikke var glad for nyheden.

»Jeg var i chok, for jeg havde ikke forventet, at han ville reagere så slemt, eftersom det var ham, der havde talt om, at vi skulle have børn sammen.«

Tre måneder inde i Jaqueline Sousas graviditet fik spillerens kone nys om affæren.

»Fra det øjeblik af lod han som om, at jeg ikke eksisterede, og vi har ikke mødtes siden.«

»Han har aldrig rakt ud til mig eller spurgt, hvordan jeg eller vores barn har det. Jeg troede, at jeg var med i et eventyr, men det forvandlede sig til et mareridt. Jeg ramte det mest smertefulde øjeblik i mit liv. Depressionen ramte mig så hårdt, at jeg mistede mit job.«

»Den person, jeg elskede mest, var den person, der endte med at ødelægge mig,« lyder det fra den 33-årige kvinde, som endnu ikke har ønsket at sætte navn på fodboldstjernen, som er far til hendes lille datter.