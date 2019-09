Landsholdskomité-formand Preben Elkjær er ikke enig med Pernille Harder, der kræver ligeløn på landsholdene.

Det er forkert at sammenligne mænd og kvinder, når det kommer til lønninger i dansk fodbold.

Det mener Preben Elkjær, der er formand for Dansk Boldspil-Unions (DBU) Landsholdskomité, som fredag mødtes for første gang.

Mødet fandt sted på dagen, hvor kvindelandsholdets anfører, Pernille Harder, i et interview med TV2 Sport sagde, at kvinderne fortjener det samme i løn som herrerne, når de repræsenterer de danske landshold.

Men det er Elkjær ikke enig i.

»Det er ikke så meget et spørgsmål om at se på, hvad kvinderne får i forhold til mændene. Det er mere et spørgsmål om, hvad kvinderne får, i forhold til dem de skal konkurrere imod.«

»Det andet giver ikke så meget mening. Det er dem, vi konkurrerer imod, vi skal måles op imod.«

»Jeg synes, det er en forkert sammenligning. Sikkert ikke fra hendes synsvinkel, men fra komitéens synsvinkel vil vi nok fokusere mere på, hvem de konkurrere imod, og hvad de er oppe imod. Det skal vi kunne matche,« siger han.

Generelt vil Landsholdskomitéen have et stort fokus på kvindefodbold og både blande sig i debatten om lønninger og i høj grad også se på udviklingen, siger Elkjær.

- Vi er meget interesseret i kvindelandsholdet og ser et kæmpe potentiale inden for kvindefodbolden, så det er helt sikkert et område, vi vil kigge meget på.

- Der er ingen tvivl om, at det er et område, der vil vokse helt vildt i fremtiden. Det gør det jo allerede rundt om i Europa, og jo længere vi venter, jo længere kommer vi bagud.

Han tror også, at et større fokus kan føre til en bedre økonomi for kvinderne.

- Det har jo noget med penge at gøre. Det er logisk. Og alle pengene bliver i dag tjent via herrelandsholdet stort set.

- Så jeg synes, det giver meget mere mening at give kvindelandsholdet alle de redskaber, det har brug for for at vinde kampe, komme til slutrunder og udvikle de unge kvindelige spillere.

- For ellers bliver det et slagsmål mellem mænd og kvinder, og det tror jeg ikke, det skal være, for kvindefodbold er relativt nyt, herrefodbold har været der i mange år, siger han.

Det er planen, at Landsholdskomitéen skal mødes cirka fire gange om året.

