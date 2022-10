Lyt til artiklen

Den italienske fodboldgigant Juventus er i knæ.

For samtidig med at det halter gevaldigt i den hjemlige liga, Serie A, røg storklubben tirsdag aften ind i en stor Champions League-fiasko.

Her missede italienerne nemlig muligheden for at gå videre i verdens største klubturnering, da holdet fra Torino tabte med 3-4 til portugisiske Benfica i den femte gruppekamp.

Og derfor var den danske fodboldlegende Preben Elkjær da også klar i mælet, da han skulle sætte ord på klubbens nuværende situation.

Preben Elkjær revser Juventus. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er ikke overraskende, for de har kæmpe problemer, og det har de haft i flere sæsoner,« lød det som det første fra den tidligere landsholdsstjerne i tirsdagens Champions League-studie på 3+.

Ifølge Preben Elkjær har årets Champions League-nedtur hos italienerne dog været på vej længe.

»Spillet har de ikke fundet, og der er meget at arbejde med på den front. Kvaliteten i holdet er ikke god nok, for de har ikke kunnet finde de klassespillere, de havde engang,« sagde han og tilføjede:

»De store stjerner tager andre steder hen, og så har de ikke formået at forny sig. De kører i den samme rille, som de har gjort i mange år. Tiden er løbet fra dem.«

Paris Saint-Germain og Benfica har allerede spillet sig videre fra dette års gruppe H i Champions League, mens Juventus og Maccabi Haifa kæmper om tredjepladsen – og dermed en plads i Europa Leagues knockoutkampe.

Juventus ligger i skrivende stund nummer otte i Serie A.