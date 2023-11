Jan Mølby og Preben Elkjær ved snart ikke længere, hvad de skal sige.

Uge efter uge tager de to fodboldlegender sig nemlig til hovedet i frustration over, at VAR konstant stjæler opmærksomheden.

Og tirsdag aften var da heller ingen undtagelse.

Her blev de begge chokeret og rystet over en VAR-kendelse, der fandt sted i Champions League-opgøret mellem Paris Saint-Germain og Newcastle.

Jan Mølby var rystet over tirsdagens VAR-kendelse.

Dybt inde i overtiden fik førstnævnte pludselig et straffespark, fordi bolden ramte gæsternes Valentino Livramento på armen. Et straffespark, som Kylian Mbappé efterfølgende scorede på og dermed sikrede et 1-1-resultat.

Men straffesparket skulle aldrig have været dømt efter VAR-tjekket, mener Jan Mølby.

»Jeg kan ikke se, hvad Livramento ellers kan gøre i den situation. Jeg synes, det er et skandaløst dømt straffespark. Det er spillets største chance, og at der så ikke skal mere til, det ryster mig,« sagde han i Viaplays nedtaktsstudie.

Her blev han kort efter bakket op af Preben Elkjær, som ligeledes havde svært ved at finde ord for det, han netop havde set.

»Der skal ingenting til med de nye regler...altså, det skal jo ikke være sådan i fodbold. Hver gang en bold rammer en arm, så er der jo straffe,« lød det fra den tidligere landsholdsangriber.

