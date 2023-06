I denne sæson har Manchester City både sikret sig det engelske mesterskab, FA Cup-pokalen og en Champions League-triumf.

Alligevel er der ikke ovenud rosende ord til hverken Manchester City eller klubbens træner, Pep Guardiola.

»At han er en af fodboldens store tænkere, er der ingen tvivl om. Han lever for det her, han er visionær, han er nyskabende. Men han har også alt til rådighed for at vinde ting. Han køber hvad han vil, han får, hvad han vil,« siger Preben Elkjær i Viaplay-studiet efter kampen og fortsætter:

»Det gjorde han ikke i Bayern München, der vandt han ikke Champions League. Det er mange år siden, at han har gjort det. Han har haft mange år til at vinde den her tredje Champions League-titel. Jeg har en lille bismag, fordi vi allesammen ved, hvor pengene kommer fra hos City, og hvordan de bliver brugt og skaffet til klubben.«

Blandt andet peger han på en række anklagepunkter om brud på Financial Fair Play-reglerne.

»De har 115 anklager på ting, de har gjort forkert fra Premier League, som stadig skal afgøres på et tidspunkt. Og det er jo ikke første gang, at de har problemer med at snyde for at sige det ligeud. Der er et eller andet i klubben, som gør, at jeg ikke er helt oppe at flyve over det.«

Og den del er Brian Laudrup enig i.

»Det er nemt at beundre City for deres spillestil og trofæer, men det er svært at elske dem, for du ved, at der foregår en masse,« tilføjer han.

Manchester City vandt lørdagens Champions League-finale med 1-0 over italienske Inter.