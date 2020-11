Martin Braithwaite fik tirsdag aften chancen fra start. Og den greb han.

På den største fodboldscene af dem alle gjorde han nemlig lige præcis det, en angriber skal. Han scorede to gange og tilføjede endda også en assist, da FC Barcelona vandt 4-0 i Champions League-opgøret mod Dynamo Kiev.

Og det vækker begejstring hos fodboldlegenden Preben Elkjær, der satte ord på den danske landsholdsspillers præstation.

»Det er præcis, det man efterlyser. At spillere, der så får chancen, også viser sig frem, og det gør han i aften med to mål. Det kunne ikke være bedre for ham,« sagde han i Champions League-studiet på 3+.

Han roser samtidig den danske angriber for at vise noget personlighed, da han tog fat i bolden og selv sparkede straffesparket, efter det blev begået mod ham.

Også Jesper Grønkjær var begejstret for, hvad han så.

»Det er kæmpestort, at vi har en dansker, der overhovedet scorer i Champions League. Han får gjort opmærksom på sig, og det er nok det vigtigste, jeg har at sige om det, fordi han er i skarp, skarp konkurrence.«

Hovedpersonen selv var naturligt nok også selv tilfreds med, at han greb en sjælden chance, efter manager Ronald Koeman placerede ham i startelleveren.

»Det føles vidunderligt. Jeg har været tålmodig og har ventet på min chance. Den kom i dag, og jeg var virkelig, virkelig begejstret for at vise, hvad jeg kan. Selvfølgelig er jeg rigtig glad for min præstation og holdets, sagde Martin Braithwaite efter sejren.