Det bliver ikke i denne omgang, at Chelsea vinder Champions League-trofæet for andet år i træk.

For tirsdag aften måtte den engelske storklub se sig besejret med samlet 4-5 efter to opgør mod Real Madrid.

Det lignede dog i et kort øjeblik, at englænderne havde fået skovlen under den spanske fodboldgigant, da Marcos Alonso hamrede bolden op i hjørnet af målet til stillingen 3-0.

VAR fik dog hurtigt spanieren ned på jorden igen, da der blev dømt for 'hånd på bolden' i situationen. En beslutning, som den danske fodboldlegende Preben Elkjær ikke forstår ret meget af.

Marcos Alonso efter at have scoret til 3-0. Foto: SUSANA VERA Vis mere Marcos Alonso efter at have scoret til 3-0. Foto: SUSANA VERA

»Det er jo urimeligt, er jeg nødt til at sige. Det er urimeligt, at der ikke er mål her. Så kan det godt være, det er reglerne, der er noget galt med, for han gør jo ingenting. Den snitter kun hans hånd,« sagde han i CL-studiet på 3+ efter kampen og tilføjede:

»Der er jo ingen, der brokker sig eller reagerer. Det plejer at være en god indikator for, om der er noget galt.«

Den mangeårige fodboldekspert blev herefter bakket op af sin kollega Jan Mølby, der heller ikke gav meget for VAR's omstødelse af målet.

»Vi diskuterer mange ting på grund af VAR, men ifølge reglerne er det her jo den rigtige kendelse. Men så er det måske reglerne, der er noget galt med,« lød det fra den tidligere landsholdsstjerne.

På trods af det annullerede mål endte englænderne alligevel med at komme foran 3-0 på et mål af Timo Werner.

Real Madrid fik dog reduceret til 3-1 fem minutter efter og sendte dermed kampen ud i forlænget spilletid.

Her nettede Karim Benzema endnu en gang og sendte den spanske storklub videre til semifinalerne.

I klippet øverst i artiklen kan du høre Preben Elkjær sætte ord på hele VAR-situationen.