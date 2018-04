For første gang i 11 år er Italien repræsenteret med to hold i Champions League-kvartfinalerne.

Torino. Den seneste italienske Champions League-triumf er otte år gammel, og det er 11 år siden, at Italien senest havde to repræsentanter med i turneringens kvartfinaler.

Men det sidste er nu en realitet i denne sæson, hvor Juventus og AS Roma er blandt de sidste otte hold i Europas fineste klubturnering, hvor de møder henholdsvis Real Madrid og FC Barcelona.

Det er symbolet på, at italienerne efter nogle lidt magre år, hvor kun Juventus har holdt flaget højt, i højere grad gør sig gældende på den største scene.

Italien puster England i nakken i kampen om at være den næstbedste nation på klubniveau efter Spanien, og Italien har lagt afstand til nummer fire på koefficientlisten hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Tyskland.

Fodboldlegenden Preben Elkjær, der fungerer som Champions League-ekspert for Viasat, mener, at pilen har peget i den rigtige retning gennem de seneste år.

- De italienske klubber har bevæget sig de seneste to-tre sæsoner. Ud over Juventus er Napoli blevet et godt, offensivt hold, og Milan og Inter har fået nye ejere.

- De er begyndt at sadle om. Der skulle ske noget. Italienerne bryder sig jo ikke om at være næst- eller tredjebedst, påpeger Elkjær, der spillede for Verona i Serie A fra 1984 til 1988.

Han pointerer, at tilgangen er blevet anderledes blandt flere af de italienske klubber.

- Før var Serie A præget af meget defensivt spil, men der er en mere offensiv fokus nu. Blandt andre hos Napoli og Inter.

De næstbedste har dog stadig et stykke op til Juventus, der har vundet mesterskabet seks sæsoner i træk og er på vej mod endnu en titel.

- Juventus er fyrtårnet, alle kigger efter. Klubben byggede nyt stadion på det rette tidspunkt, har en god ejer i ryggen og har historien. Det er blevet lokomotivet, der sætter standarden, lyder det fra Elkjær.

Juventus' kvartfinalemøde med Real Madrid tirsdag aften i Torino er en gentagelse af sidste års finale, som Real Madrid vandt 4-1 med Cristiano Ronaldo i hopla.

/ritzau/