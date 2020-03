Preben Elkjær er forfærdet over, hvor hårdt Corona-virus har ramt hans elskede Italien.

Den tidligere landsholdssspiller med en fortid i italiensk fodbold sidder hver dag og følger med i nyhederne fra hans andet hjemland Italien.

Landet der lige nu anses for at være det nye epicenter for covid-19 med flest officielle dødsfald som følge af Corona-virus af alle lande i verden.

»Situationen i Italien er kulsort lige nu. Folk er lukket inde i deres hjem uden mulighed for at komme ud,« siger Preben Elkjær til Viaplay Sport om den nærmest uvirkelige virkelighed, der udspiller sig i landet.

Han er dagligt i kontakt med en række af hans italienske venner, tidligere holdkammerater og andre, der har Corona helt inde på livet i landet.

Her er optimismen væk.

Og ifølge Preben Elkjær beder hans venner ham om at sprede budskabet om virussens alvorlig til danskerne, så situatioen her i landet ikke udvikler sig lige så slemt som i Italien.

»Italienerne er bange. Og de siger alle sammen til mig, at jeg skal sige til alle i Danmark, at I skal passe på og blive indendøre, fordi I (danskerne, red.) ikke er lige så hårdt ramt, men det kan I blive. Det her er uhyggeligt og alvorligt,« siger Preben Elkjær.

»Vi danskere skal passe på, for Italien har vist os, hvor galt det kan gå. Det er en lærestreg, som vi alle sammen bør se på og lytte til,« fortsætter den tidligere verdensklasse-angriber.

Preben Elkjær er i det hele taget meget berørt af situationen i Italien, hvor billederne af militær-lastbiler, der fragter lig væk, har gjort stort indtryk.

»Det er skrækkeligt at se på. Alle har formentlig set billederne af lastbilerne, der kører døde væk fra byerne, fordi der ikke er plads til flere. Verona, hvor jeg spillede, er i dag blevet lukket helt ned, og man må ikke gå ud,« fortæller Preben Elkjær.

