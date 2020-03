Real Madrid mod FC Barcelona er det ypperste inden for fodbolden. Men transmissionen på dansk tv her til aften halter noget i kvalitet.

Som der er flere seere, der har bemærket, så har der været problemer med lyden på den nye kanal TV 2 Sport X, som sender El Clasico-braget.

Lyden syntes - især i den første del af første halvleg - at have været foran billederne, således at kommentatorerne hele tiden var et skridt foran de sagesløse seere, som ser kampen mellem Real Madrid og FC Barcelona.

Her er en række kommentarer hentet fra TV 2 Sports facebook-side, hvor det vælter ind med utilfredse kommentarer. Der er også utilfredse kommentarer at se på Twitter.

På Facebook er der i skrivende stund 97 kommentarer under et opslag om El Clasico, hvoraf de fleste indeholder kritik af lyden.

Jens Ove Holmegaard Hansen: 'Som mange skriver er det mega irriterende at kommentatorernes lyd er foran. Det ødelægge faktisk meget af oplevelsen. Få det nu lige fikset så man ikke får afsløret hvem der får afleveringen eller misser skuddet inden det er sket!!'

Thomas Gervig: 'Det er så super fedt med lyden der er foran billedet. Glæder mig til at høre målet før jeg ser det'

Jean Foss: 'IGEN!!!!! Lyden foran billedet IGEN til en Clasico - det er for sjov, ikke?? Det kan ikke være rigtigt at det kan være så udueligt to gange'

Oscar René Jeppesen: 'Hej TV2, Kan i ikke godt få styr på den forsinkelse - man hører kommentatoren sige det 15 sekunder før det sker.. Og i øvrigt skru det lige en tand ned med alt den kommentering.'

Emil Pedersen Frost: 'Ekstrem Dårlig lyd samt billedet er bagud i forhold til kommentatorerne.'

Tommy Dybdal: 'Lyden var også foran sidste gang. Kan I ikke bare forsinke den lidt i teknik-rummet? Hellere bagefter end foran.'

TV 2 Sport beklager lydproblemerne.

»Der var problemer i starten. Lyden var ude af synk. Det fik vi rettet. Det er selvfølgelig ærgerligt,« siger Allan Hvid, som er redaktionschef på TV 2 Sport, til B.T.