De erfarne folk har bragt Real Madrid og Barcelona tilbage i titelræset, som for begge syntes langt væk for få måneder siden. Lørdag er ligaføringen på spil.

Real Madrid mod FC Barcelona, kaldet El Clásico, er Europas nok største klubopgør. Det rummer mere end 100 års historie, politik, foragt og evig kamp om Spaniens fodboldtrone.

For bare et par måneder siden lignede lørdagens El Clásico dog en mat udgave af stormødet, da Atlético Madrid var stukket af i toppen af La Liga med et tocifret pointforspring.

Som Morten Glinvad, der kommenterer spansk fodbold for TV2 Sport, udtrykker det:

- Det så ud til, at det her kunne blive en ret flad El Clásico, som ville være kampen om andenpladsen i La Liga, for to klubber som ikke ligefrem samler på andenpladser.

Real Madrid og Barcelona var to skrantende giganter med masser af intern ballade.

I august overtog Ronald Koeman et barcelonamandskab i opbrud. Lionel Messi, klubbens ikon og talisman, lå i åben krig med den daværende præsident og meddelte, at han ville væk.

Omkring 650 kilometer vestpå i den spanske hovedstad gik det ikke meget bedre for ærkerivalerne fra Real Madrid.

Kontraktbøvl med anfører og klublegende Sergio Ramos samt solid metaltræthed at spore efter at have detroniseret Barcelona i La Liga få måneder forinden.

Holdet var langt fra niveauet, og træner Zinedine Zidanes forsøg på et glidende generationsskifte fungerede slet ikke. Fyringsrygterne tog til.

Klip til nutiden.

Atlético har fået gummiben, og selv om hverken Real Madrid eller Barcelona har overbevist i alle kampe, har de indhentet Atlético. Vinderen af lørdagens El Clásico vil, i hvert fald i et døgns tid, være nyt førerhold i La Liga.

Det skyldes ifølge Morten Glinvad, at Koeman og Zidane er lykkedes med hver deres "mission impossible".

- Med de problemer, som har været undervejs, ville mange andre trænere end lige præcis Zidane være blevet fyret, eller også ville problemerne have sat sig og gjort, at det ville blive svært nogensinde at komme rigtigt ud af det. Men det har han evnet at gøre igen og igen, siger Glinvad.

Træneren har fået banket rusten af folk som Luka Modric og Toni Kroos, mens Karim Benzema virker bedre end nogensinde.

- Det, spillerne leverer, er fantastisk, efter alle de problemer vi har haft. Vi har vendt sæsonen på hovedet, siger Zidane ifølge AFP efter den flotte 3-1-sejr i Champions League-kvartfinalen mod Liverpool i midtugen.

- Det er spillere, som har vundet meget, men som stadig er sultne. De stræber altid efter mere. Det her hold har ingen begrænsninger.

Den gamle garde er genopstået. Det er også en fodboldmæssig genopstandelse af Barcelonas frelser, som har løftet Cataloniens stolthed ud af dødvandet og ind i mesterskabskampen igen.

- Det lignede en umulig opgave for Koeman at få noget som helst ud af den her chance, han havde fået i Barcelona, siger Morten Glinvad med henvisning til balladen om Messi, hans ønskede klubexit og klubbens generelle tilstand.

- Men det er lykkedes ham at få den bedste udgave af Messi i spil igen. Og det er fortsat altafgørende for Barcelona.

Uroen er dulmet i begge klubber, som lørdag klokken 21 kæmper om førertrøjen i titelræset, der ellers var væk.

/ritzau/