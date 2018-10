Ronaldo og Messi er ikke med i søndagens El Clasico-opgør, der kan blive skæbnekampen for presset Real-træner.

Barcelona. Man skal 11 år tilbage i arkiverne for at finde det seneste El Clasico-opgør, hvor både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi ikke var på banen.

Dengang vandt Madrid 1-0 på et mål af den mindre profilerede Julio Baptista.

Ronaldo spillede ikke i Real Madrid på det tidspunkt. Han kom først til i 2009, der blev starten på et fantastisk parløb mellem Messi og Ronaldo, der hver især har banket hundredvis af mål i kassen og hentet trofæer hjem til klubberne.

Scenariet fra 2007 vil gentage sig søndag. Ronaldo er smuttet til Juventus, mens Messi sidder ude med en brækket arm.

Tidligere Barcelona-kaptajn Carles Puyol mener, at Barcelonas andre stjerner må oppe sig i fraværet af Messi. I forhold til Ronaldos skifte væk fra Real, vurderer han, at det ser mere dystert ud.

- Når de bedste spillere skifter væk, er det logisk, at holdet bliver dårligere. Real skal finde andre løsninger og en anden måde at spille på, fordi holdet var meget afhængigt af Ronaldos mål.

- Nu skal man erstatte Ronaldos mål med scoringer fra andre spillere, siger Puyol ifølge den spanske avis Marca.

Real-tilhængerne spejder lige nu langt efter den tidligere cheftræner Zinedine Zidane, der inden sin opsigelse i sommer nåede at hente tre Champions League-titler i streg hjem til klubskabet.

Den nuværende Real-cheftræner Julen Lopetegui balancerer på kanten af en fyreseddel med en lang række dårlige resultater. Efter en udmærket sæsonstart tippede resultaterne pludselig, og klubben har blot vundet én ud af de seneste seks kampe.

Real-præsident Florentino Pérez er ikke just kendt som en mand, der har tålmodighed med sine cheftrænere.

Tidligere Real-træner Vicente del Bosque står som det lysende eksempel på Pérez' manglende tålmodighed, da han i 2003 blev fyret, en måned efter at han havde vundet mesterskabet.

José Mourinho blev fyret, et år efter han havde vundet mesterskabet, mens Carlo Ancelotti røg på porten med en sejrsprocent på 74 procent og et Champions League-trofæ i bagagen fra sæsonen før.

Madrids midtbanekreatør Toni Kroos udtaler, at han og resten af truppen bakker Lopetegui op. Barcelona-kampen kommer på et godt tidspunkt, fordi en sejr kan være med til at give træneren et momentum.

- Vi prøver at skabe noget. Vi gør alt, hvad vi kan for at få gode resultater, og det beviser, at vi står bag træneren. Efter min mening er han en rigtig god træner, og jeg er sikker på, at vi kan vende situationen med ham.

- Det er en god kamp for os lige nu, fordi vi ikke har noget andet valg end at vise, hvor gode vi er mod en svær modstander, siger Kroos.

Real-præsidenten holder sig vanen tro tavs om trænerfyringer, men Real-direktør Emilio Butragueño forsøger at mane til ro.

- Der er mange rygter derude, men vi forholder os til situationen som normalt. Jeg håber, at holdet kan levere en god præstation mod Barcelona, siger Butragueño ifølge nyhedsbureauet Reuters.

El Clasico fløjtes i gang søndag klokken 16.15 på Camp Nou.

/ritzau/