De hiver og flår i ham fra alle sider.

Det trækker alvorligt op til et stort klubskifte for den danske landsholdsspiller Alexander Bah.

I flere uger har han på rygteplan flirtet med den portugisiske storklub Benfica – og B.T. erfarer, at portugiserne nu har lagt et bud ikke langt fra de 10 millioner euro (godt 75 millioner kroner), som Bahs nuværende klub, Slavia Prag, kræver.

Men Benfica er langt fra den eneste klub, der har forelsket sig i den tidligere Sønderjyske-back. Ifølge B.T.s oplysninger er der lige nu 10 klubber, der er meget interesserede i at sikre sig danskerens underskrift. Flere af dem har endda sat handling bag interessen.

Foto: Ondrej Deml Vis mere Foto: Ondrej Deml

Der ligger således også konkrete bud fra klubber i Premier League og i Bundesligaen.

Dog fører Benfica fortsat kampen om den 24-årige fynbo, erfarer B.T.

Alexander Bah-lejren taler nu med trænere og ledere fra de interesserede klubber for at sikre sig, at man træffer det helt rigtige valg. Det forventes, at landsholdsspilleren beslutter sig for hvor fremtiden ligger inden for de næste par dage.

Alexander Bah skiftede i januar 2021 fra Sønderjyske til den tjekkiske klub, hvor han med det samme fik stor succes. I den netop afsluttede sæson noterede hans sig for seks mål og 12 assist.