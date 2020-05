Det er ikke alle superligatrænere, der er lige begejstret over, at det i den genoptagede superligasæson bliver muligt at lave fem udskiftninger - to mere end normalt.

»Overordnet har jeg svært ved at se formålet og det nødvendige i det for os i Superligaen,« siger Silkeborg-træner Kent Nielsen til DR Sporten.

I Sønderjyske er Glen Riddersholm dog anderledes positiv over tiltaget, der giver mulighed for, at flere spillere kan blive aflastet i et tætpakket kampprogram.

»Fem udskiftninger er det eneste rigtige i den her specielle situation,« siger Riddersholm til DR Sporten.

FCK møder fredag OB i en testkamp i Parken. (Arkivfoto) Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix Vis mere FCK møder fredag OB i en testkamp i Parken. (Arkivfoto) Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

FC København-manager Ståle Solbakken placerer sig i midten af sine to kollegers holdninger.

»Jeg forstår godt baggrunden for det, men jeg er lidt ambivalent over for det,« siger nordmanden på FCK's hjemmeside.

»For jeg er også en "fodbold-traditionalist", i forhold til at vi nu har spillet med tre udskiftninger i mange år, og jeg er ikke tilhænger af, at man laver sådanne ændringer midt i en sæson.«

Solbakken mener ikke, at kampprogrammet efter coronapausen er hårdere, end det FCK er vant til.

»De næste tre måneders kampprogram ligner det, vi selv har haft hvert år, og vi har klaret os fint med maksimalt tre udskiftninger.«

»Selvfølgelig står vi på mange parametre i en meget speciel situation på grund af coronasituationen, men klubberne har trods alt stadig en pre-season,« siger FCK-manageren.

Superligaen sparkes i gang igen næste torsdag med et opgør mellem AGF og Randers i Aarhus.