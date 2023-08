Der kommer tryk på tilskuerpladserne på Hvidovres aldrende stadion, når oprykkerholdet Hvidovre tager imod de regerende danske mestre fra FCK fredag aften.

Både på banen og på tilskuerpladserne er Hvidovre dog klar til københavnerbraget, forsikrer Hvidovres sportschef Peter Lassen.

Er jeres stadion gearet til den mængde mennesker?

»Det får vi at se senere, om det er. Der er masser af politi og vagter, så vi er klar.«

Hos politiet er man også klar til det store rykind, men der er kaldt ekstra mandskab ind til kampen.

Det oplyser Vestegnens Politi til B.T.

»Vi har mere personale på til denne kamp, end vi havde til den første superligakamp mellem Hvidovre og AGF. Sikkerheden på stadion er den arrangerende klubs ansvar. Vi har en god dialog med Hvidovre Fodbold A/S, og det er vores indtryk, at de gør en stor indsats for at publikum skal få en god oplevelse,« lyder det fra Vestegnens Politi, der ligeledes oplyser, at man ikke vurderer aftenens brag som højrisiko eller har efterretninger om uroligheder.

Det er ikke kun på tribunen, at Hvidovre er klar.

»Vi skal møde de bedste af de bedste herhjemme. Vi glæder os til at give dem deres første nederlag,« siger sportschef Peter Lassen.

»Vi kan jo ikke møde dem på et bedre tidspunkt end nu, efter de har spillet Champions League og har trætte ben. Så vi dør med støvlerne på i dag. De kan jo sætte ti spillere ind, og så er det stadig landsholdsspillere. Så vi er ydmyge, vi vil gøre alt, hvad vi kan for at drille dem. Vi håber på en overraskelse,« siger Peter Lassen.

Hvidovre og FC København tørner sammen fredag aften klokken 19 og du kan følge kampen i en liveblog her på bt.dk.