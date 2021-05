Skotsk politi har anholdt 20 personer, efter at titelfest udviklede sig voldeligt. Tre betjente er såret.

Mindst tre betjente er blevet såret, og over 20 personer er blevet anholdt, efter at fans af fodboldklubben Rangers FC lørdag gik på gaden i Glasgow for at fejre klubbens første mesterskab i ti år.

På trods af at det skotske mandskab allerede sikrede sig titlen for over to måneder siden, forsamlede horder af fans sig foran klubbens stadion forud for holdets sidste kamp i sæsonen mod Aberdeen.

Her så de Rangers vinde 4-0, inden holdet blev overrakt trofæet efter at være gået ubesejret gennem hele sæsonen.

Efterfølgende marcherede de tusindvis af tilskuere fra stadion mod byens centrum. Det gjorde de trods myndighedernes opfordringer om at sprede sig.

Kampklædte betjente måtte senere indsættes for at adskille de ekstatiske fans, da fejringerne ud på aftenen begyndte at udvikle sig voldeligt.

- Mens festlighederne fortsatte, begyndte dele af folkemængden i stigende grad at opføre sig uregerligt. Ejendomme blev beskadigede, og folk blev overfaldet.

- Vores betjente blev genstand for folkemængdens opmærksomhed, og der blev kastet raketter og romerlys mod dem, siger ledende politiinspektør i Glasgow, Mark Sutherland.

Glasgow har på det seneste oplevet en kraftig smittestigning med coronavirus. Det fik fredag regeringen til at forlænge flere restriktioner i byen, som ellers vil blive lempet for resten af landet mandag.

Skotlands justitsminister, Humza Yousaf, oplyser, at han sammen med landets fodboldmyndigheder er gået i gang med at kigge på, hvad urolighederne skal få at konsekvenser for de involverede.

- Denne egoistiske og uansvarlige opførsel sætter andres liv i fare, siger han.

Den skotske regering har tidligere kritiseret Rangers for klubbens håndtering af sine fans. Det skete, da tusindvis også forsamlede sig på trods af coronarestriktioner, da holdet vandt titlen i begyndelsen af marts.

På grund af pandemien er hele den skotske fodboldsæson blevet spillet uden tilskuere.

Det har dog ikke forhindret Rangers i at være fuldstændig flyvende. Holdet slutter således sæsonen 25 point foran ærkefjenderne fra Celtic på andenpladsen.

Holdet har vundet 32 kampe og spillet seks uafgjorte ud af 38 mulige.

/ritzau/AFP