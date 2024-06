Det kan godt være, at Real Madrids fans er vant til, at klubben vinder store trofæer.

Men det holder dem ikke fra at stable en gigantisk folkefest på benene i den spanske hovedstad.

Søndag var mere end 450.000 mennesker på gaden for at fejre weekendens Champions League-triumf. Det skriver spanske AS.

Det var 15. gang, at den spanske kongeklub vandt klubfodboldens mest prestigefyldte turnering, og derfor skulle spillerne selvfølgelig fejres som helte i hjembyen.

Foto: Thomas Coex/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Coex/AFP/Ritzau Scanpix

På billeder fra søndagens festligheder er der da også godt proppet i byen.

Folk var tilmed kravlet op i lygtepæle og lyskryds for at få et bedre udsyn til Real Madrid-spillerne, der blev kørt rundt i en åben bus med trofæet.

Vinderne blev efterfølgende hyldet på hjemmebanen Santiago Bernabeu.

Real Madrid besejrede Borussia Dortmund med 2-0. Læs B.T.s dom over finalen her.