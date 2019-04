Det var ikke en smuk scoring, men historisk - det var den saftsuseme!

Christian Eriksen så da også jublende lykkelig ud, da han kom på tavlen i den første turneringskamp på Tottenhams nye stadion, Tottenham Hotspurs Stadium, i Spurs' 2-0-sejr over Crystal Palace.

Den danske midtbanestjerne scorede målet til 2-0 med 10 minutter igen, hvor han opsnappede en løs bold i feltet og trykkede resolut af efter en vending. Bolden strejfede en Crystal Palace-spiller og fløj i mål.

Så altså, ikke kønt, men det var Eriksen og størstedelen af de 62.000 tilskuere på det nye imponerende stadion nok ligeglade med. Snarere glade. Naturligvis.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Christian Eriksen havde også en fod med i kampens første mål - det første nogensinde scoret i en betydende kamp på London-klubbens nye supermoderne stadion, som har været flere måneder forsinket med at blive færdigt.

Her var danskeren assistmageren til Son Heung-Mins 1-0-mål. Eriksen erobrede bolden i et højt pres, og spillede bolden videre til Son, som efter et par driblinger og et afrettet skud - også her - sendte bolden i mål til stor forløsning for fansene.

Aftenens øvrige Premier League-kampe bød på sejr til Manchester City, som generobrede førstepladsen med en 2-0-sejr over bundholdet Cardiff.

Chelsea vandt 3-0 over Brighton i en kamp, hvor Andreas Christensen fik 90 minutter. Det resultat betyder, at Chelsea rykker op på femtepladsen og skubber Manchester United en plads ned. Tottenham er på tredjepladsen.

