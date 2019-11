FCK faldt sammen, da de søndag tabte 4-1 til FC Midtjylland i Superligaens topbrag.

Forskellen på de to mandskabers øjeblikkelige form var til at se, og der var flere dele af spillet, hvor københavnerne syntes at ramme helt forbi en ellers velkendt melodi, som de forsvarende danske mestre kan være rigtig gode til at synge.

Ifølge TV3's ekspertskommentator Peter Graulund er der særligt tale om to spillere, der slet ikke kan finde ud at synge samme stemme i FCK-melodien for tiden.

»Der er et problem inde på banen, og det er to spillere - de kan ikke spille sammen. Det er Fischer og Santos. Problemet har været i andre kampe også, og enten skal det fikses lynhurtigt, eller også skal man kun spille med en af dem,« lød det kontant fra Graulund i studiet efter kampen. Se indslaget i toppen af artiklen.

Viktor Fischer. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viktor Fischer. Foto: Liselotte Sabroe

I sin analyse i TV3-studiet efter kampen langer Graulund ud efter de to spilleres attitude og samarbejde, som han mener ikke fungerer i øjeblikket.

»De her to - der er ikke nogen kemi imellem de to, og det duer simpelthen ikke. Hvis du skal vinde fodboldkampe, skal der være harmoni inde på banen, og det er der bestemt ikke med de to her.«

»Det er et kæmpe problem,« lød det fra Graulund i studiet.

